Non si placano le polemiche intorno ad Anita al Grande Fratello. La giovane concorrente ha vissuto delle ore davvero terribili, anche se lei non è ancora consapevole di ciò che sta succedendo fuori. Dopo le prime critiche per alcune sue affermazioni ritenute offensive, ne sono arrivate altre per un suo gesto nei confronti di Garibaldi che è stato considerato vergognoso dal pubblico.

Anita sicuramente voleva essere divertente, ma molti telespettatori del Grande Fratello non l’hanno pensata così. E ora non sappiamo se saranno davvero presi dei provvedimenti da parte degli autori, come invocato a gran voce da parecchi utenti. L’ultimo video della gieffina in compagnia di Giuseppe ha immediatamente fatto il giro della rete in queste ore.

Anita di nuovo nella bufera al Grande Fratello: cosa ha fatto

Anita in un primo momento era stata attaccata dal pubblico del Grande Fratello per questa frase: “Sembra che abbiamo il Parkinson quando balliamo“. Molti non riescono ad accettare che si faccia ironia su questa malattia: ”Io con una madre con questa malattia non posso accettare queste battute di bassissimo livello. E chi come te le minimizza fa schifo uguale”.

Stavolta Anita è finita nel mirino del web per aver finto di battezzare Garibaldi, un gesto che in tanti hanno visto come una caricatura nei confronti della religione cattolica. Lei ha esclamato: “Io non mi battezzo. Cosa mi battezzo che non credo?. È una presa in giro. Che senso ha? Ti battezzo io di nuovo se vuoi“. Ha preso una bottiglietta d’acqua e ha imitato il sacramento.

E su X gli internauti hanno reagito così: “Che vogliamo fare? Stanotte derideva i malati di Parkinson. Oggi deride un’intera religione, per quanto ancora?”, “Questa ha il cervello vuoto”, “Che schifosa”, “Vergognosa, irrispettosa e cafona”.