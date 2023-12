Importantissima notizia al Grande Fratello per Grecia, che non potrà che essere soddisfatta per quanto successo. Mentre non dormirà sonni tranquilli e sarà abbastanza preoccupata per le ultime informazioni sul suo conto. Alfonso Signorini dovrà dirlo e sicuramente da parte dell’attrice delle soap opera arriverà una reazione molto felice perché nemmeno lei forse si sarebbe aspettata tutto questo affetto.

Intanto, prima di parlarvi di quanto successo fuori dal Grande Fratello con Grecia protagonista, nelle scorse ore è stata Beatrice ad essere in festa. Ha ricevuto due messaggi aerei ed è apparsa entusiasta. “Anche voi mi siete mancati, mi manca tanto anche mio padre e spero che stia bene”. E poi: “Grazie, mi date tanto coraggio e ho il vostro conforto. Grazie per il vostro supporto”.

Grande Fratello, la bella notizia per Grecia

A riferire tutto è stato il sito Blastingnews, infatti all’esterno del Grande Fratello è stato effettuato un sondaggio che ha premiato Grecia. I telespettatori credono fermamente nella gieffina e la vorrebbero all’interno della casa per ancora lungo tempo, invece c’è un’altra concorrente che non sembra esser gradita e che tra non molto rischia di lasciare la trasmissione.

Il sondaggio è stato fatto da grandefratello.forumfree e la Colmenares ha ricevuto il 44% dei voti degli utenti. In seconda posizione Perla, abile a conquistare il 29%, mentre la meno preferita è Monia con appena il 25% delle preferenze. Quindi, quest’ultima perderebbe il confronto con le altre due coinquiline e questo significherebbe finire direttamente al televoto eliminatorio.

Vedremo se queste previsioni saranno confermate anche nei fatti e lo scopriremo nella prossima puntata in diretta del Grande Fratello, prevista sabato 30 dicembre in prima serata.