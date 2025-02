“Ma guardate come sparlano di lei”. Grande Fratello, Amanda e Stefania prese sul fatto

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello gli animi si sono ulteriormente accesi. La prossima settimana, intanto, sarà decretata la seconda finalista dopo Lorenzo Spolverato. A fornire il rumor sul nome della seconda finalista del Grande Fratello è stato l’influencer Amedeo Venza. In anteprima ha confidato ai suoi follower che tra qualche giorno ci sarà questo annuncio tanto atteso, che farà esultare una gieffina mentre le altre ci resteranno malissimo.

>> “Shaila, noi facciamo così e Alfonso…”. Grande Fratello, Lorenzo e Shaila confabulano contro Signorini

Venza ha scritto che “la prossima settimana sarà decretato il secondo finalista!! O meglio, l seconda finalista!! Volete vedere che sarà una tra Shaila e Helena?”. Secondo l’esperto di gossip e televisione una delle due rivali dovrebbe prevalere sull’altra, quindi c’è chi potrà gridare per la felicità e chi avrà un’enorme delusione.





Grande Fratello, Amanda e Stefania parlano di Zeudi

Proprio di Helena parlano Stefania e Amanda. Lo hanno fatto commentando il comportamento di Zeudi. Entrambe non comprendono perché continui a stuzzicare Helena “Perché deve tirare fuori il peggio di lei, stuzzicandola?” si domanda Amanda. “Helena le vuole bene” aggiunge poi.

“Helena con lei è stata molto generosa per tutto quello che è successo, io non sarei riuscita ad essere così” commenta Stefania, elogiando la sua pazienza e la sua bontà d’animo. Certa del fatto che lei, pur provando interesse verso Javier, non abbia reagito con estrema maturità di fronte all’avvicinamento tra il pallavolista e l’ex Miss Italia, inoltre, esclama: “Passare sopra ad una cosa così, vuol dire essere altruista, generosa”.

“Se Helena ne avesse voluto approfittare sarebbe andata avanti”

“Ma poi soprattutto non è una cosa partita da lei (come vuole far credere la zecca)”

“Se tu veramente vuoi bene ad Helena basta”



STA TUTTO QUI.#GrandeFratello #heleners #LECCISERS #helevier pic.twitter.com/dFTHP0GYy9 — e (@xxxxtentarn) February 21, 2025

Amanda pensa che Zeudi sia una ragazza simpatica:“Io ci vedo davvero un sentimento. Secondo me, potrebbero essere davvero amiche. Non lo so se c’è la volontà” esclama, esternando i suoi dubbi, “La vedo sempre che attacca in qualche modo. Non la vedo affettuosa nei suoi confronti. Sono del parere che, se davvero vuole bene a Helena, allora basta” afferma Amanda, stanca di questi comportamenti.