“Tu continui a piacermi, nonostante tutto”, con queste parole Amanda Lecciso ha rotto l’apparente monotonia di una giornata all’interno della casa del Grande Fratello. Apparente perché la notizia dei ripescaggi ha fatto letteralmente saltare sulla sedia i concorrenti che, in risposta alla decisione di Signorini, hanno deciso di togliersi i microfoni e disertare il confessionale. A proposito di ripescaggi, una nuova bufera si potrebbe abbattere presto su Helena.

>>“Non dovrei ma lo faccio”. Grande Fratello, Helena e Lorenzo, ribaltone: cosa è successo

A rivelare tutto è stata Deianira Marzano, infatti l’influencer ha pubblicato due post su Instagram che inguaierebbero la gieffina e il programma in generale. La Marzano ha riportato che “durante la room Shailenzo, l’avvocatessa che ha preso in carico questa situazione”.





Grande Fratello, confronto tra Amanda e Ilaria

“Mi ha spiegato che il ripescaggio di Helena Prestes, eliminata tramite regolare televoto, rappresenta una violazione dei diritti dei cittadini votanti. Inoltre, il rientro in gioco dei concorrenti eliminati, dopo aver avuto contatti con l’esterno, solleva gravi dubbi sulla trasparenza del programma”. Voci di corridoio o realtà? Staremo a vedere.

Intanto Amanda Lecciso sembra aver sepolto definitivamente l’ascia di guerra nei confronti di Ilaria. Durante un confronto in cucina ha ammesso che tra di loro ci siano stati alcuni diverbi, non ha mai smesso di apprezzare il suo modo di fare: “Tu continui a piacermi” esclama.

Ilaria, davanti a queste frasi, non è rimasta in silenzio ed ha chiesto: “Perché?”. E Amanda: “Sei coerente. Sei anche corretta” le dice. Ilaria non rimasta inerme a questo confronto ed ha abbozzato un sorriso. Che l’antipatia sia definitivamente acqua passata?