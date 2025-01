Il ritorno di Helena nella casa del Grande Fratello annuncia di avere un effetto bomba sul programma. Intanto, a farne le spese, è Zeudi: presa di mira da Signorini durante la puntata. Signorini che prima ha interrogato la modella brasiliana sui suoi sentimenti per ognuno. Di Javier Martinez ha detto: “Sono uscita da qua che lo pensavo tantissimo. Mi è mancato”.

“È vero che per lui sono sempre stata una seconda opzione e io non voglio più essere la seconda opzione di nessuno. Lui dice di volere un’amicizia”. Il conduttore, poi, le ha chiesto di Zeudi Di Palma:”Il mio cuore è diviso. Lei mi ha sempre guardato negli occhi e questo per me è tanto. Basta che ci guardiamo negli occhi e capiamo tutto. Ci divertiamo tantissimo. Mi manca tanto”.





Grande Fratello, Alfonso Signorini contro Zeudi

Ma cosa è successo tra Zeudi e Helena? A prendere la parola è stato Signorini consigliando alla modella brasiliana di non lasciarsi più coinvolgere dall’ex miss Italia, data la sua estrema volubilità affettiva. Dall’altra parte ha punto Zeudi chiedendo: “(quella con Javier) è stata una storia montata solo per avere una clipi?”, Zeudi, visibilmente imbarazzata, non ha risposto.

A rispondere ci hanno pensato i telespettatori secondo cui la vera burattinaia del trio sarebbe proprio Zeudi che agirebbe solo in favore di telecamera. Si legge su X: “Perfino Signorini si è accorto che stai mentendo, adesso per dignità te ne dovresti andare o, in alternativa, restare in silenzio per tutto il tempo che manca da qui alla fine del programma”.

Helena è stata tra i quattro ripescati della serata insieme a Jessica, Iago, Eva. Niente da fare per Federica e Michael che non faranno ritorno nella Casa del Grande Fratello, per loro l’esperienza nel Grande Fratello è finita per sempre.