Giulia Stabile e Sangiovanni sempre sotto i riflettori. La coppia uscita da Amici 20 non smette di stupire. Le chiacchiere sulla loro storia si erano sprecate. A mettere a tacere tutto sono stati loro, niente parole, solo fatti. Che il loro rapporto fosse solido si era capito. Dopo la finale di Amici 20 Giulia Stabile e Sangiovanni avevano già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia. giorni scorsi poi era arrivata una nuova novità. Lei e il cantante infatti talentosa stanno passando qualche giorno di vacanza con la famiglia di lui.



Qualche sera fa, Giulia Stabile ha anche partecipato alla festa di compleanno della cugina della sua dolce metà, dapprima organizzata con gli amici e poi con i parenti in un ristorante. E ora l’ultima paparazzata per un amore che sembrava scritto. “Quando Giulia Stabile andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò. Poi venne da me – ha raccontato Flaminia Buccellato – e mi disse: ‘Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?’.



Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva”. Iniziava così la favola bella di Giulia Stabile e Sangiovanni, rispettivamente primo e secondo classificato dell’edizione numero 20 di Amici. Dalla vittoria del talent è passato un mese e la vita di Giulia Stabile è cambiata. La ballerina, in una intervista a Grazia, ha raccontato del suo difficile percorso prima di entrare nella scuola di Amici.







“Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima. Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – ha rivelato Giulia Stabile – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”. Di sicuro ora crede in Sangiovanni.



La coppia è stata pizzicata a Fregene da un gruppo di fan. “Ho potuto fare solo questo e un altro video che ora metto perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto” ha scritto una di loro su Twitter, condividendo uno dei pochi frame di video che hanno iniziato a circolare sui social. I due, complici e molto uniti, sono scesi in spiaggia coperti da giganteschi ombrelli: abbraccianti e sorridenti, hanno raggiunto la riva e lì hanno visto Giulia Stabile e Sangiovanni scambiarsi un tenero bacio.