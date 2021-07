Amici 20 è terminato da qualche mese ma e Sangiovanni e Giulia Stabile restano insieme. Nonostante le difficoltà. “Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega”, aveva raccontato Sangiovanni a DiPiù. “Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse”.



“Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”. E la coppia, finita sulla copertina di Vanity Fair e si era raccontata, svelando aspetti inediti del loro rapporto. Sul primo bacio Giulia Stabile ha ricordato: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”.



Poi la ‘rivelazione’ sulla prima volta: “La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo”. Se per Giulia Stabile è un momento molto positivo, di recente Sangiovanni è stato criticato per strada a causa della sua volontà di vestirsi di fucsia: “Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’”.







“Ero vestito di fucsia – continua il fidanzato di Giulia Stabile -. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza”. Una frase che la dice lunga sul carattere del cantante e sul motivo per cui sia tanto amato.





E per lui e Giulia Stabile sarebbe pronto un ritorno in tv. Secondo Chi, la coppia amatissima dal pubblico sarà ospite di una puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi di cui a breve inizieranno le registrazioni. I due ex di Amici potrebbero essere il regalo per il destinatario della posta! I fan della coppia non vedono l’ora di rivederli insieme in tv e, soprattutto, di scoprire la storia di cui saranno protagonisti.