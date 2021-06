“Cercavo di nasconderlo”. Giulia Stabile oggi all’apice del successo ma ha avuto un brutto periodo

Giulia Stabile è l’ultima vincitrice di ‘Amici’ e la sua vita è decisamente cambiata, da quando ha trionfato nel programma di Maria De Filippi, sbaragliando la concorrenza di tutti e anche del fidanzato Sangiovanni. La vita della ballerina non è però stata caratterizzata da momenti sempre positivi, anzi il suo passato è stato decisamente molto complicato. Ora ha trovato il coraggio di parlarne senza fronzoli e ha compreso che non deve assolutamente vergognarsi di ciò che ha vissuto prima.

Inevitabilmente, durante la sua conversazione con ‘Vanity Fair’, non ha non potuto soffermarsi sulla sua dolce metà, che le ha stravolto positivamente l’esistenza. A proposito del giovane cantante ha detto: “Non avevo mai provato l’amore prima di lui, è un po’ come stare alle giostre. Sui seggiolini volanti, come se ti mancasse quasi l’aria”. Un amore viscerale nei suoi confronti, che le ha anche permesso di essere più sicura di sé. Infatti, ha anche confessato che non sente più sempre la necessità di ‘farsi bella’.

Ancora su Sangiovanni e sull’aumento della sua autostima, Giulia Stabile ha raccontato: “Prima di lui, mai senza correttore e rimmel. Non mi sono mai piaciuta ed avevo difficoltà anche nel sostenermi allo specchio. Ora esco dalla doccia e dico: ‘Ok, sono io, così è'”. Ma gli aspetti più dolorosi li ha riservati quando ha cominciato a soffermarsi su ciò che ha vissuto in passato. Ha seriamente fatto preoccupare la sua mamma, che temeva potesse succedere qualcosa di brutto nei suoi confronti.





Questo quanto rivelato sul suo passato da Giulia Stabile al giornalista di ‘Vanity Fair’: “Ero scheletrica, mettevo la felpa per non farlo vedere. Mia madre, preoccupata, mi diceva: ‘Se non mangi, dovremo fare le punture’. Lo faceva per farmi spaventare o forse era vero”. Purtroppo è stata vittima di bullismo quando era una ragazzina e ha avuto problemi non da poco con il suo corpo. Adesso però il peggio è tutto alle spalle e sta ormai sognando ad occhi aperti, avendo trovato successo personale e lavorativo.

Qualche giorno fa Giulia Stabile ha anche rivelato: “Non sono mai stata la ballerina più brava in sala, tante mamme si lamentavano perché la direttrice mi metteva in prima fila nei saggi. Mi ci metteva perché, con più passione che talento, sorridevo sempre. Non avevo un bel collo del piede o la gamba alta che servono nella danza classica, ma non servono nemmeno i visi lunghi”.