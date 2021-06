Quasi un mese esatto dalla vittoria di Amici e la vita di Giulia Stabile è cambiata. La ballerina, in una intervista a Grazia, ha raccontato del suo difficile percorso prima di entrare nella scuola di Amici. “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima. Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – ha rivelato Giulia Stabile – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”.



Cattiverie che hanno spinto alle lacrime più volte Giulia Stabile. “Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti. Ero una bimba particolare, e lo sono tuttora, ma quella ‘diversità’ veniva vista in modo negativo. Mi dicevano cose brutte. Per la mia risata ed il mio modo di fare stravagante.”



Un passato difficile che sarà più facile da dimenticare. Per Giulia Stabile infatti la strada si mette in discesa. Grazie anche a Sangiovanni. A un mese dalla finale di Amici è saltato fuori un retroscena molto curioso su Sangiovanni e la sua fidanzata Giulia Stabile. A rivelarlo è Flaminia Buccellato, direttrice dell’accademia di danza che frequenta la vincitrice di Amici 20.







“Quando Giulia Stabile andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò. Poi venne da me – ha raccontato Flaminia Buccellato – e mi disse: ‘Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?’. Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva”.



Casting per la nuova stagione alla quale Giulia Stabile partecipa ora dall’altra parte della scrivania. La conferma della presenza di Giulia Stabile ai casting Amici viene dalla redazione del programma. Quest’ultima su Instagram scrive: “I casting per la prossima edizione di Amici sono aperti. Iscriviti su Wittytv. La nostra Giulia vi aspetta”. E sembra non sia finita qui, pare che Maria De Filippi la voglia nel cast come professionista.