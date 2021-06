Giulia Stabile è stata la rivelazione assoluta di ‘Amici 20’. Da essere una sorpresa si è pian piano inserita tra i favoriti, arrivando addirittura a vincere il programma sconfiggendo nella finalissima anche il fidanzato Sangiovanni. E il suo successo sembra destinato ad essere solamente all’inizio, visto che in queste ore è uscita fuori una notizia bomba sul suo futuro. I suoi fan quando l’hanno saputo sono esplosi di gioia. Anche se sono tutti in attesa di scoprire qualche dettaglio maggiore sull’accaduto.

Nelle scorse ore comunque Giulia Stabile e Sangiovanni sono stati pizzicati a Fregene da un gruppo di fan. “Ho potuto fare solo questo e un altro video che ora metto perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto” ha scritto una di loro su Twitter, condividendo uno dei pochi frame di video che hanno iniziato a circolare sui social. I due sono scesi in spiaggia coperti da giganteschi ombrelli hanno raggiunto la riva e lì hanno visto Giulia Stabile e Sangiovanni scambiarsi un tenero bacio.

Non sono stati fatti annunci specifici, ma su ‘Witty Tv’ è apparso un video nel quale Giulia Stabile è presente. Al momento, si trova dunque nella capitale Roma e ha girato questo filmato particolare. Dovrebbe dunque trattarsi di una nuova avventura, che la vedrà protagonista nel prossimo futuro. Al momento è stato scritto solamente un semplice messaggio senza sbilanciarsi più di tanto, anche se si è potuto vedere cosa abbia fatto la giovane ballerina. Andiamo a scoprire insieme di cosa si è resa protagonista.





Sulla pagina Instagram di ‘Witty Tv’ c’è dunque scritto: “Ci sono persone che a volte meriterebbero proprio un gavettone. E tu, a chi vorresti farlo? Scrivici a faiungavettone@fascinopgt.it, la nostra Giulia è pronta ad aiutarti”. E nel video ha quindi fatto un gavettone, dopo che una ragazza le ha chiesto aiuto perché infastidita da un ragazzo che pensava solo a se stesso. Non resta ora che attendere ulteriori annunci per cercare di comprendere quale sarà effettivamente il progetto ufficiale.

Inoltre, Giulia Stabile sta partecipando ai casting dall’altra parte della scrivania. La conferma della presenza di Giulia Stabile ai casting Amici viene dalla redazione del programma. Quest’ultima su Instagram scrive: “I casting per la prossima edizione di Amici sono aperti. Iscriviti su Wittytv. La nostra Giulia vi aspetta”. E sembra non sia finita qui, pare che Maria De Filippi la voglia nel cast come professionista.