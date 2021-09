Che grandiosa puntata quella del 18 settembre di Tu Si Que Vale. Tra le tante esibizioni, gli scherzi divertenti a Sabrina Ferilli e Gianmarco Tamberi super ospite della serata, sembra Mediaset abbia fatto filotto. Ma anche un’altra stella ha brillato durante la puntata. Parliamo di Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di Amici che quest’anno è entrata nel team dello show. E proprio Giulia, durante la performance di Sadeck, geniale coreografo e ballerino francese 32enne, fa qualcosa di totalmente inaspettato.

Il ballerino si esibisce con ‘Geometria Variabile’, accompagnato da 40 ragazze con un balletto ‘chirurgico’. Il responso è praticamente unanime: tutti i giudici esprimono pareri positivi, seguiti dal pubblico. Per il 97% è sì. Tutto finito, saluti e arrivederci? No, Maria ha in mente altro. “Sadeck, mi piacerebbe che ti conoscesse una ragazza che ha 19 anni”, riferisce la De Filippi al danzatore. Maria guarda dietro le quinte e chiama in pista Giulia Stabile. In studio è subito standing ovation.

“Lei ride sempre, ma quando balla sa ballare…”, spiega la De Filippi al francese. Giulia, manco a dirlo ride, e attende di sapere cosa sta architettando. Poi Maria dice: “Faccio mandare la musica che lui balla, tu provi a ballare con lui”. La Stabile resta alquanto confusa e mima il gesto della paura. Ma come? Ci inventiamo un ballo così su due piedi?





Maria insiste, con la sicurezza della maestra che sa che sta per tirare fuori il meglio dalla sua allieva e così è: Giulia Stabile e Sadeck si parlano giusto qualche secondo, con il coreografo che dà due dritte alla giovane. Inizia la danza, Giulia è divina. Segue le mosse di Sadeck e il risultato è spettacolare. Finisce la musica e parte la standing ovation per la piccola Giulia Stabile, potenza pura e maestria.

Tutti a bocca aperta. Intanto Twitter è pieno zeppo di complimenti per la vincitrice di Amici. Per una volta, pure sui social, c’è unanimità. Pochissime critiche e una valanga di entusiasmo. “Divina, fuori da comune ballare improvvisando così”, scrive qualcuno. E se li merita tutti questi complimenti Giulia Stabile.