“Lo ha deciso Maria”. Giulia Stabile, ormai è sicuro. Dopo Amici è pronta per una nuova sfida

Sono uscite fuori notizie interessanti su Giulia Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’. E soprattutto è finalmente trapelato tutto ciò che pensa Maria De Filippi su di lei e quello che vorrà fare con la bravissima ballerina. Un momento decisamente atteso dai fan della ragazza, che sono rimasti sorpresi positivamente da ciò che è emerso in queste ore. A livello privato invece continua a gonfie vele la sua meravigliosa storia d’amore con il cantante Sangiovanni, conosciuto proprio nel talent show.

Giulia Stabile lavora già dietro la scrivania, dove sono presenti i conduttori. Quindi, stando a quanto riferito nei giorni scorsi, è ormai a tutti gli effetti una co-conduttrice di ‘Tu Si’ Que Vales’, ovvero la spalla di Belen Rodriguez, di Martin ed Alessio. A partire dal prossimo mese di settembre potremo gustarcela anche in questo nuovo ruolo. Dunque, per concludere, Giulia Stabile è intenta a presentare i talenti del programma, proprio come fa la showgirl argentina. Un compito veramente prestigioso.

Subito dopo il suo successo ad ‘Amici’, Giulia Stabile è stata immediatamente selezionata dalla De Filippi per farla lavorare a ‘Witty Tv’. Ma non è tutto perché la sua esperienza con i gavettoni fatta con ‘Witty’ è solamente l’inizio. Le ultime voci riferite dal settimanale ‘Nuovo’ sono grandiose. Il giornale capitanato da Riccardo Signoretti è riuscito a sapere nei particolari quale sia il rapporto che legale due donne e soprattutto quali siano le intenzioni della regina di Mediaset nei suoi confronti.





Maria De Filippi amerebbe alla follia Giulia Stabile e la apprezzerebbe tantissimo per le sue qualità umane e professionali. E per il suo futuro ha in mente cose grandiose, come confermato da ‘Nuovo’: “Maria De Filippi crede molto in Giulia e ora ha grandi progetti per lei”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma sembra ormai certo che sarà presente in un’altra veste nella prossima edizione di ‘Amici’. Ma molto probabilmente potremo vederla all’opera anche in altri ambiti televisivi. Staremo a vedere.

Qualche settimana fa Giulia Stabile è rimasta vittima di un lieve infortunio: “Incidenti del mestiere, soprattutto se uno in più è goffo”. Poi ha aggiunto: “Tranquilli, è tutto a posto, però la storia è per chiedere a chi c’era se qualcuno ha il video dell’incidente, così ci facciamo due risate”. Per i ballerini certi infortuni sono all’ordine del giorno, i tempi di recupero non sono stati ancora comunicati ma sta già meglio.