“Allora hanno deciso”. Giulia Stabile, che colpo. Dopo Amici la vita è cambiata davvero

Momento da sogno per la ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’. Alcune settimane fa aveva annunciato sui social network di essersi diplomata all’accademia di danza, inoltre la relazione amorosa con Sangiovanni prosegue a gonfie vele. Maria De Filippi le ha anche voluto dare un format su ‘Witty Tv’, ma adesso è arrivata un’altra notizia bomba sul suo futuro professionale. I successi sembrano davvero destinati a non finire più e i suoi fan sono letteralmente al settimo cielo.

Qualche giorno fa si è comunque infortunata al piede: “Incidenti del mestiere, soprattutto se uno in più è goffo”. Poi ha aggiunto: “Tranquilli, è tutto a posto, però la storia è per chiedere a chi c’era se qualcuno ha il video dell’incidente, così ci facciamo due risate”. Per i balllerini certi infortuni sono all’ordine del giorno, i tempi di recupero non sono stati ancora comunicati ma non è escluso che tra poche settimane sia di nuovo in pista. Del resto ci ha abituato alle sorprese. Ma ora può nuovamente festeggiare.

Si era vociferato negli ultimi giorni che Giulia Stabile fosse un’inviata di ‘Witty Tv’ nella trasmissione Mediaset ‘Tu Sì Que Vales’, invece non sarebbe affatto così. Alcune persone presenti alla registrazione del programma si sono accorti della sua presenza fissa e di un ruolo decisamente molto più importante. Quindi, ha ricevuto una sorta di promozione, che non può che renderla orgogliosa. E quando le puntate saranno mandate in onda su Canale 5, anche il pubblico potrà accorgersi di questa grande novità.





Giulia Stabile lavora precisamente dietro la scrivania, dove sono presenti i conduttori. Quindi, stando a quanto riferito in queste ore, sarebbe a tutti gli effetti una co-conduttrice di ‘Tu Si’ Que Vales’, ovvero la spalla di Belen Rodriguez, di Martin ed Alessio. A partire dal prossimo mese di settembre potremo gustarcela anche in questo nuovo ruolo. Dunque, per concludere, Giulia Stabile è intenta a presentare i talenti del programma, proprio come fa la showgirl argentina. Un compito veramente prestigioso.

Intanto, per Giulia Stabile e Sangiovanni sarebbe pronto un ritorno in tv. Secondo Chi, la coppia amatissima dal pubblico sarà ospite di una puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi di cui a breve inizieranno le registrazioni. I due ex di Amici potrebbero essere il regalo per il destinatario della posta. I fan della coppia non vedono l’ora di rivederli insieme in tv.