“Finalmente ce l’ha fatta”. Giulia Salemi, questa si chiama svolta: la notizia boom è ufficiale

Giulia Salemi, programma in televisione. La notizia bomba è stata ufficializzata e per lei si tratta di una vera e propria svolta professionale. Sicuramente era ciò che sperava da tempo e grazie alla sua determinazione ed abnegazione, è stata in grado di raggiungere questo fondamentale traguardo per la gioia dei suoi fan, pronti a seguirla con costanza. Non c’è ancora il suo commento, ma non ci sono più dubbi visto che la sua trasmissione è già presente nei palinsesti televisivi e quindi è certa.

Giulia Salemi, programma in televisione condotto da lei. Bisognerà pazientare ancora un po’, ma poi finalmente la vedremo nuovamente all’opera nel piccolo schermo. Dalla sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip in poi per lei sono giunte solamente belle notizie. Basti pensare anche al fatto che abbia trovato l’amore della sua vita nella Casa più spiata d’Italia, ovvero Pierpaolo Pretelli, con il quale chissà potrebbe anche annunciare il matrimonio nei prossimi mesi.





Giulia Salemi, programma in televisione: Salotto Salemi su La5

Giulia Salemi, programma in televisione, ormai è fatta. Non si tratta di una trasmissione inedita per la figlia di Fariba Tehrani, visto che lo ha già condotto in passato ma non nel piccolo schermo. Era infatti andata in onda su Mediaset Infinity, ma ora c’è stato il salto di qualità che cambia davvero tutto. Per la partner di Pierpaolo Pretelli una gioia immensa, che le permette di irrompere nelle case degli italiani. E non occorrerà attendere comunque molto a lungo, mancano pochi mesi prima del suo debutto.

Il programma in questione di Giulia Salemi è Salotto Salemi, che avrà la sua seconda edizione. Se la prima è andata in onda su Mediaset Infinity, questa invece è riuscita a sbarcare in televisione. Infatti, l’influencer e ora anche conduttrice sarà alla guida dello stesso su La5 a partire dal prossimo mese di ottobre. Si sa anche che è stato inserito in seconda serata. Non resta dunque che far partire il conto alla rovescia e poi l’ex gieffina sarà di nuovo protagonista nel mondo del piccolo schermo.

Giulia Salemi ha annunciato anche recentemente la creazione di un suo brand personale, che si chiama Goldsand, che permetterà ai suoi fan di acquistare costumi, felpe, cappelli, t-shirt e calze. A svelare tutti i dettagli è stato anche il sito 361 Magazine, che ha riportato le parole dell’ex gieffina: “Scopri il mio nuovo mondo. Fatemi sapere quali sono i vostri pezzi preferiti”.

“Il mio nuovo mondo”. Giulia Salemi, grande novità. E la mostra subito a tutti