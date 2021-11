Grande colpo di Giulia Salemi, che probabilmente è pronta al definitivo salto di qualità. Al momento, come sapete sicuramente, è al timone del ‘GF Vip Party’ su Mediaset Play e sta ottenendo dei buoni risultati grazie anche alla collaborazione della sorella di Tommaso Zorzi, Gaia. Da quando ha partecipato al ‘GF Vip 5’, la sua carriera professionale ha raggiunto dei traguardi già importanti. E anche a livello personale si è stabilizzata, trovando l’amore della sua vita, ovvero il modello Pierpaolo Pretelli.

Soffermandoci un attimo proprio sui suoi aspetti privati, a lanciare quello che sembra essere il gossip del momento è Riccardo Signoretti. Il direttore della rivista “Nuovo” dedica alla coppia un servizio in cui leggiamo: “Nessuno avrebbe scommesso su questo amore. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’annuncio più dolce: la famiglia si allarga”. Insomma c’è davvero poco da lasciare all’immaginazione. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per diventare genitori? Intanto, per lei c’è una super novità.

Nelle scorse settimane è uscita fuori la notizia che Giulia Salemi sarà una delle protagoniste del programma di Nicola Savino, ‘Back to school’, che andrà in onda prossimamente. Ma qui è esclusivamente in veste di concorrente. Invece, le ultime voci sul suo conto sono ancora più suggestive, infatti è ormai ad un passo dall’ottenere un obiettivo straordinario e tanto inseguito. La voce è stata diffusa dall’informatissimo settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, che ha anche aggiunto dettagli interessanti.





Secondo dunque gli ultimi rumor su Giulia Salemi, l’ex gieffina starebbe per sbarcare sull’emittente Sky. Per una ragione ben precisa: dovrebbe infatti diventare la conduttrice del nuovo programma ‘Artisti di Panettone’. La trasmissione sarebbe visibile in chiaro su Tv8 e anche su Sky Uno. E pare che ci sia un’altra notizia anche per l’imminente futuro, ovvero l’approdo in radio. Dovremmo comunque vederla grande protagonista a partire da gennaio dell’anno prossimo. E i fan sono in trepidante attesa.

Quindi, una volta che terminerà questa esperienza con il ‘GF Vip Party’, Giulia Salemi potrebbe diventare a tutti gli effetti una presentatrice televisiva. E non potrà fare altro che ringraziare Alfonso Signorini per averla scelta nella scorsa edizione del reality show. La sua carriera lavorativa sembra in ascesa e il suo futuro decisamente roseo. Per la gioia sua, di Pierpaolo e di tutti coloro che la amano.