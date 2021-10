Grossa novità in arrivo per Giulia Salemi. La notizia più bella ha fatto felice non solamente l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ma anche tutti i suoi fan. Nei giorni scorsi invece ha fatto sapere qualcosa di negativo. Ed era stata la stessa ragazza a riferire tutto: “Visto che stiamo parlando del GF Vip 5 vi voglio dire una cosa ragazzi. Sapete che Cristiano Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata! Non capisco davvero il motivo”, ha esordito.

Prima di aggiungere: “Però si sta comportando male anche con Pierpaolo visto che lo vota già poco, quindi può soltanto far peggio. Anzi, può solo far meglio. Non ne ho idea, davvero, non so il motivo del blocco. Sapete che abbiamo avuto quella mezza discussione, ma sciocchissima. Io l’ho nominato, lui è uscito, mi ha attaccata e l’hanno massacrato. Questo me l’hanno detto dopo, l’hanno attaccato sui social. Per due giorni si è pure tolto da internet. La puntata dopo è tornato e mi ha chiesto scusa”.

A riferire tutto è stato Gabriele Parpiglia su ‘Casa Chi’. Ci sarà spazio per un nuovo programma per Giulia Salemi, che diventerà quindi protagonista nuovamente nel mondo del piccolo schermo. I suoi seguaci sono impazziti di gioia e non vedono l’ora di poterla ammirare in televisione. C’è grande attesa per scoprire come si comporterà in questa versione diversa. Il futuro per lei si preannuncia comunque molto positivo. Andiamo a vedere dove potremo vederla all’opera nell’imminente futuro.





Ecco quanto annunciato su Giulia Salemi da Parpiglia: “Sarà una delle protagoniste del nuovo programma condotto da Italia 1 da Nicola Savino. Concorrenti famose, tra cui Giulia Salemi, devono ripetere l’esame di quinta elementare. In esclusiva qui a Casa Chi diamo alcuni nomi. Ci saranno Benedetta Mazza, Paola Caruso, Eleonora Pedron, appunto Giulia Salemi e ognuna, se non dovesse superare l’esame e la puntata, viene bocciata ed eliminata dal programma. Ci saranno grasse risate”.

La coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli è stata infatti invitata a un matrimonio e al termine della serata Giulia Salemi ha condiviso con i suoi followers un grande traguardo. Al momento del lancio del bouquet, infatti, il mazzo di fiori è andato a finire tra le sue mani. Un episodio inaspettato. E sappiamo tutti che cosa vuol dire. Quindi, potrebbero decidere di convolare a nozze a breve.