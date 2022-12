Per Giulia Salemi l’addio a Mediaset potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta. Una notizia clamorosa quella che è emersa nelle ultime ore su uno dei volti del GF Vip 7 e che è anche protagonista su La5 col suo programma Salotto Salemi. Sembrava che ormai si fosse stabilizzata quasi definitivamente al Biscione, ma ecco che il suo futuro potrebbe riservarle una sorpresa pazzesca. Non c’è nessuna dichiarazione ufficiale da parte della diretta interessata, ma il rumor è decisamente molto forte.

Un cambiamento significativo per Giulia Salemi, che direbbe addio a Mediaset per tuffarsi in una nuova inaspettata avventura lavorativa. E ad essere coinvolto potrebbe essere anche il suo partner Pierpaolo Pretelli. Ovviamente c’è tantissima fibrillazione nei fan dell’influencer, i quali chiedono maggiori chiarimenti il prima possibile. Ma possiamo comunque annunciarvi una notizia molto importante, che è stata rivelata dal settimanale Diva e Donna. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Giulia Salemi verso l’addio a Mediaset: “Va alla Rai”

Clamoroso colpo di scena su Giulia Salemi, che potrebbe ormai essere al passo d’addio con Mediaset, nonostante gli ottimi risultati riscossi fin qui. Ma non si tratta di una scelta al ribasso, anzi, per lei si starebbero per aprire porte importantissime per il suo futuro professionale. Diva e Donna è stato chiarissimo nel suo articolo, infatti i vertici della Rai avrebbero messo gli occhi addosso a lei per offrirle qualcosa di veramente vantaggioso. Una sorpresa positiva e per certi versi inattesa.

Ecco quanto rivelato dal settimanale su Giulia Salemi: “La sua vivacità piace anche ai piani alti della Rai. E qualcuno lavora per portarla da Mediaset sulla tv di Stato come volto nuovo. E anche Pierpaolo Pretelli è lanciatissimo, ha anche partecipato di recente all’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Li vedremo in una conduzione di coppia in Rai? Lei fa furore per i suoi look e per come presenta in diretta i commenti, che piovono sulle puntate in diretta del Grande Fratello Vip”.

Ulteriori dettagli sulla trasmissione che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condurrebbero insieme non ce ne sono stati, anche perché si attenderà sicuramente la fine dell’attuale edizione del GF Vip 7. Ma nel 2023 per lei e il suo compagno potrebbe esserci la consacrazione definitiva alla Rai.