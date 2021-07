Spazio alla scelta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi nella serata del 14 luglio su Canale 5. Ancora oggi la coppia va avanti a gonfie vele, a testimonianza del fatto che quella scelta era stata davvero azzeccata. Ma in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto Giulia Cavaglià, la non scelta di lui che rimase ovviamente molto delusa. Ma la sua vita oggi è caratterizzata ugualmente da bei momenti e non è affatto più single. Sul suo profilo Instagram spesso e volentieri aggiorna sulla sua quotidianità.

“La mia è quella di amarlo e amarci ogni giorno di più, di portarci rispetto e di realizzare tutti i sogni che condividiamo. Mi auguro di averlo sempre vicino a me”, aveva raccontato Claudia Dionigi a pochi giorni dalla scelta. Parole a cui aveva replicato Lorenzo. “Amo quello che sei, il fatto che non me la dai mai vinta e che hai sempre la battuta pronta. Amo anche il fatto che non cambi per piacere agli altri. Ti prometto che ti porterò sempre rispetto”. La scelta del tronista in realtà è stata tutt’altro che scontata.

Dopo non essere stata scelta da Lorenzo a ‘Uomini e Donne’, Giulia Cavaglià era diventata una tronista del dating show di Maria De Filippi. Poi aveva scelto Manuel, ma la relazione sentimentale non è andata affatto bene. Successivamente ha avuto una storia d’amore con Francesco Sole, mentre adesso è unita sentimentalmente a Federico Chimirri. Quest’ultimo è stato un corteggiatore di ‘UeD’ e ora è riuscito a conquistare il cuore della meravigliosa ragazza, amata dal pubblico.





Oggi Giulia Cavaglià lavora come influencer ed è molto famosa sui social network. Tornando alla relazione con Manuel Galiano non ha avuto la durata sperata. Poche settimane e tra di loro le prime incompatibilità si sono rivelate decisive per raggiungere il capolinea. Sono bastati pochi mesi per l’ex tronista per ritrovare l’amore al fianco di Francesco Sole. E se in un primo momento l’ex youtuber sembrava essere l’uomo della vita, le strade si sono nuovamente divise.

E cosa si sa di Federico? Chimirri è senza dubbio un noto dj nonchè amico di Andrea Damante. E le stories apparse di recente sul profilo Instagram di Giulia, non lasciano alcun dubbio: i due si tengono per mano e si chiamano reciprocamente “Amore”. Insomma, un nuovo capitolo per Giulia Cavaglià.