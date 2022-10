Giulia asfalta Ginevra e Antonino. In questa edizione del GF Vip, l’influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli sta riscuotendo molto successo nel pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle vesti di voce del popolo, Giulia Salemi riporta in diretta gli umori dei telespettatori e grazie ala sua empatia è molto apprezzata dal web.

Ieri Giulia ha asfaltato Ginevra e Antonino, protagonisti di un incontro definito molto forzato dal pubblico a. casa. In effetti tra i due vipponi non c’è mai stato niente e in due settimane di convivenza è difficile che possa essere nato un rapporto anche di vera amicizia come tutti sostengono. A sostegno della ‘coppia’ ovviamente Alfonso Signorini, che non perde occasione per stuzzicare i due mettendo in mezzo anche Giaele. L’influencer ha detto di essere attratta fisicamente da Antonino ma che anche lui non fa niente per allontanarla.

Giulia asfalta Ginevra e Antonino al GF Vip 7: il video smaschera Spinalbese con Giaele De Donà

A questo punto Orietta Berti l’ha definita un’ape, ma Cristina Quaranta l’ha corretta chiamandola zecca: “Non è un’ape, ma una zecca. Devi tornare nel tuo letto. Ne hai uno. Non lo devi dividere con Antonino. E ti cacciavo dalla stanza perché non ci facevi dormire. Sei una zecca, sei vergognosa. Antonino non ti pensa proprio, toglietelo della testa. Quando è uscita Ginevra lui era a pezzi”, ha detto la Quaranta.

Poi ancora le critiche di Ginevra. Nonostante la squalifica la concorrente continua a essere ospite fissa in studio e ieri, poco dopo l’incontro con Antonino nel giardino del GF Vip 7, ha attaccato Giaele De Donà, facendola passare per quella appiccicosa. Ma a smontare il caso ci ha pensato Giulia Salemi. L’ex concorrente di due edizioni del Grande Fratello Vip ha riportato gli umori del web e ha asfaltato Ginevra e Antonino.

Giulia che legge questo tweet senza neanche l’# PRETENDE di far vedere il video, lui che dice lei non mi da la mano, ginevra nera, giulia che vorrebbe asfaltare antonino semplicemente momento più alto della serata su questi tre

pic.twitter.com/deCZdwapCI — letteralmente alla frutta (@marydramaa) October 24, 2022

Giulia ha asfaltato Ginevra e Antonino mostrano un video in cui quella sera stessa sul divano Antonino ha provato a prendere la mano di Giaele, ma lei si è scostata: “Quindi tesoro, vola da sola perché lui ama se stesso. E non penso che a te piaccia passare come cozza. Secondo me hai un grande potenziale trash“, ha detto Giulia prendendosi gli applausi del pubblico e soprattutto la stima del web. Nel suo ruolo di esperta dei social Giulia Salemi è molto azzeccata. Segnala il tweet giusto al momento giusto, con garbo e ironia e per questo motivo è stata una bella novità del GF Vip.