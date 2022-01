Giucas Casella, sfuriata clamorosa e inaspettata nella Casa: le urla e poi le lacrime in camera da letto nel bel mezzo della puntata del GF Vip 6 di venerdì 28 gennaio 2022. Tutto è partito da un video della settimana dopo la nomination del mago. Dopo aver affrontato per l’ennesima volta il capitolo triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, Alfonso Signorini ha cambiato decisamente argomento e mandato in onda un filmato con protagonisti Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo.

I concorrenti si rivolgevano accuse reciproche:”Si intrufola, vuole sapere tutto. Non mi piace”, ha detto lui della showgirl, nominata la scorsa puntata con la ‘scusa’ del massaggio mancato. “Finché sto qui voterò Giucas. È falso, poi fa sempre il finto tonto, mi ha scocciato”, le parole di Nathaly Caldonazzo.

Giucas Casella fuori controllo: sfuriata in diretta

Poi la showgirl, parlando con gli altri, ha insinuato che lui fosse un po’ falso. Ha spiegato che sembra un tipo molto simpatico, sempre un po’ nel suo mondo, ma in realtà è un grande osservatore e colpisce dove vuole colpire. Tornati nella Casa, Giucas Casella è dapprima partito con toni pacati, spiegando che lei era l’unica che poteva nominare perché new entry ma poi è esploso.





“Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?”, ha detto Giucas Casella che poi a sorpresa si è alzato in piedi e iniziato a urlare in faccia alla showgirl: “Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso. Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie”. “Ma perché strilli? Mi sembra una reazione un po’ eccessiva”, la reazione un po’ sconcertata di Nathaly.

Lei calmissima, lui fuori di sé. Urlando e piangendo Giucas Casella ha continuato: “Sei bugiarda, falsa, non ti permettere. Non me lo merito questo, scusate”. Poi, in lacrime, è si è recato in camera da letto con Katia Ricciarelli che provava a calmarlo. È intervenuto anche Alfonso Signorini: “Non devi prenderla così. La salute è una ed è sacra. Siamo l’insieme di tanti caratteri, hai dimostrato di essere fumantino, però la mia raccomandazione è di non prendertela perché non ne vale la pena”.