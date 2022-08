“Siccome è sieropositivo…”. Veleno contro Giovanni Ciacci dopo l’annuncio della malattia

Incredibile, ma vero ma Giovanni Ciacci è già nella bufera. La sua partecipazione al GF Vip 7 sembra proprio che non abbia colpito tutti. Ricordiamo che lui è l’unico concorrente ufficiale della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini e avrà un compito non semplice, ovvero tenere alta l’attenzione sulla sieropositività e sfatare quei tabù che ancora permangono. Bellissime sono state le parole dell’uomo, riferite al settimanale Chi diretto proprio dal conduttore della trasmissione.

Ma Giovanni Ciacci non può sorridere del tutto. La bufera si è abbattuta improvvisamente su di lui e l’esperienza al GF Vip 7 potrebbe non partire nel migliore dei modi. Queste erano state le sue considerazioni: “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con grande chiarezza. Come occorre dire che l’Hiv riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali di ciascuno”.





Giovanni Ciacci già nella bufera prima del GF Vip 7: l’attacco della vip

C’è una vip, che tra l’altro è stata protagonista per breve tempo nella Casa più spiata d’Italia, che si è scagliata contro Giovanni Ciacci. La bufera che precede l’inizio del GF Vip 7, previsto per settembre, è arrivata quasi a sorpresa. Chiudendo comunque il tema riguardante le sue affermazioni a Chi, aveva esclamato anche: “Bisogna informare la gente. Perché in questo momento la discriminazione uccide più della malattia. Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.

A criticare Giovanni Ciacci è stata Alda D’Eusanio: “Dal punto di vista televisivo trovo sia stata una scelta di puro cinismo, sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa. Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in tv, visto che era in parte sparito. Non mi piace che si metta la medaglietta del sieropositivo”. Staremo a vedere se Ciacci risponderà a queste dichiarazioni o se preferirà rimanere in silenzio per evitare di gettare altra benzina sul fuoco e alimentare ulteriori polemiche.

Intanto, questo quanto scritto da Alessandro Rosica sui social, in riferimento all’approdo di ex Temptation al GF Vip 7: “Valeria Liberati e Luciano Punzo, ex Temptation Island, probabilissimi concorrenti Grande Fratello Vip. News Alessandro Rosica”. Sia Valeria che Luciano hanno ricevuto dei giudizi contrastanti nel corso della loro avventura nel programma di Bisciglia.

