Oramai guardare un programma di Amadeus è come assistere a qualcosa condotto da un amico, uno che conosci bene. La naturalezza con cui affronta le situazioni, le risate e la sua famiglia lo rendono uno dei conduttori più amati e apprezzati di sempre. Ieri poi un’altra grande puntata de I Soliti Ignoti, che tra l’altro, si avvia alla conclusione. Un’annata trionfale in fatto di ascolti, se si considera il confronto con la concorrenza diretta di Striscia La Notizia che è sempre rimasta a debita distanza in fatto di share.

Da diversi mesi, in virtù del Covid, il programma va in onda ospitando personaggi celebri del mondo dello spettacolo come concorrenti, scegliendo di destinare ad opere di beneficenza le somme vinte. E super detective della serata, il 1 giugno, troviamo lei, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus che ha iniziato in televisione proprio in un programma condotto dal marito, L’Eredità, dove i due si sono conosciuti. “Sono contento di averti qui e curioso di vedere come te la cavi”, ha annunciato il conduttore presentando la concorrente di oggi de I Soliti Ignoti.

Un’avventura non proprio fortunata, visto che Civitillo ha terminato a mani vuote la sua partita de I Soliti Ignoti, sbagliando a individuare il parente misterioso. I due hanno più volte raccontato come Amadeus abbia approcciato alla conoscenza di Giovanna Civitillo, allora nel corpo di ballo de L’Eredità.





Vi basti pensare che a I Soliti Ignoti, a un certo punto Amadeus si avvicina a Giovanna e commenta: “Noi siamo congiunti, possiamo stare vicini. Però oggi gioco al buio pure io, non guardo le risposte così non carpisci niente dal mio viso”. Lei risponde divertita: “Ma a me puoi aiutare”. Lui la “bacchetta” con amore: “Fai la concorrente”.

La puntata de I Soliti Ignoti continua e il feeling tra Amadeus e Giovanna diverte i follower. Lui per non aiutarla, di fronte a un ignoto, commenta: “Non ti dico a cosa sto pensando…”. Lei, spontanea, lo riprende come a casa: “Perché pensi?”. A quel punto il conduttore risponde “piccato”: “Ué che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa”. Bravi!