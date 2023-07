L’uscita di scena di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha creato un vero e proprio terremoto a Mediaset. E a intervenire nelle ultime ore è stato anche un ex volto di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, il quale ha voluto esternare la sua idea su ciò che è successo nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Le sue sono anche sembrate delle dichiarazioni polemiche, che in qualche modo potrebbero aver coinvolto anche la conduttrice Maria De Filippi, seppur in maniera velata.

>“Perché la Rai gli ha detto no”. Massimo Giletti resta a secco, l’accordo è saltato all’ultimo: nella trattativa anche il big della politica

In tanti hanno voluto dire qualcosa su Barbara D’Urso, ma certamente queste parole di Giorgio Manetti sono tra le più significative, anche perché sono una difesa totale nei confronti della presentatrice. Karina Cascella ad esempio ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa”. E Guendalina Tavassi: “Il suo allontanamento è stato uno choc, ho cominciato a lavorare in tv come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa. Per me, Barbara D’Urso è Mediaset”.

Leggi anche: “Ha fatto un grande errore”. Barbara D’Urso, lo dicono da dentro Mediaset: cosa c’è dietro la sua cacciata





Barbara D’Urso e Mediaset, ora interviene Giorgio Manetti

A riferire tutto su Barbara D’Urso e l’intervento a gamba tesa di Giorgio Manetti su Mediaset è stato il sito Blastingnews. L’ex fidanzato della dama di UeD, Gemma Galgani, ha voluto scrivere qualcosa di molto sentito sui social network. Carmelita avrà certamente apprezzato questo gesto dell’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Lui ha anche lanciato una critica nei confronti di altre trasmissioni, che sarebbero ben peggiori.

Queste le considerazioni di Manetti su Barbarella: “Ciao Barbara, mi dispiace molto per quello che è successo. I programmi veramente trash sono altri, ma continuano ad essere propinati in tv. Mi auguro di rivederti presto all’interno di uno studio televisivo e fare insieme due risate. Ciao Barbie”. E chissà se la D’Urso inviterà proprio l’ex di Gemma in qualche sua futura trasmissione, anche se per il momento non sappiamo cosa ne sarà della conduttrice.

Queste affermazioni di Giorgio Manetti sono state interpretate da alcuni, come scritto da Blastingnews, come una stoccata nei riguardi di Uomini e Donne, che sarebbe diventato ormai trash. Vedremo se lui vorrà fare ulteriori precisazioni.