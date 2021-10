Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti al tempo stesso più amati e discussi di Uomini e Donne. La relazione con Gemma Galgani è stata seguita da tantissimi telespettatori e ha segnato un’epoca all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo la fine della storia con Gemma per Giorgio è iniziata una nuova vita. Sia dal punto visita sentimentale che da quello professionale.

Il Gabbiano, così era soprannominato ai tempi di UeD, ha intrapreso una nuova carriera come attore e produttore. Già in passato erano uscite alcuni retroscena sulla sua nuova attività. E adesso finalmente lo stesso Giorgio Manetti ha annunciato a tutti il raggiungimento di un importante traguardo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha pubblicato un post in cui annuncia l’uscita ufficiale del suo cortometraggio, “A killer for a friend”. L’ex fiamma di Gemma è sia sceneggiatore che attore del corto e recita in lingua inglese. Davvero tanta energia e determinazione da parte dell’imprenditore già alle prese con altri progetti imprenditoriali come “Giorgio4u”, la nuova linea di prodotti artigianali recuperati da materiali in vera pelle destinati allo scarto.

Giorgio Manetti durante un’intervista al settimanale Mio è tornato a parlare di Gemma Galgani, la sua ex fiamma che ha corteggiato e con cui è stato per circa nove mesi, prima che lei decidesse di chiudere la loro relazione. “Non ero innamorato di lei – ci ha tenuto a confessare l’ex cavaliere – ma era una storia che poteva andare avanti. Era una bella storia. Arrivati a 60 anni una relazione si basa su intenti e obiettivi”.





Poi ha parlato di Uomini e Donne e di un suo possibile rientro in studio. Molti fan del programma apprezzerebbero tanto una eventuale scelta dell’ex cavaliere. Magari per corteggiare una donna elegante e matura come Isabella Ricci. Tuttavia Giorgio Manetti ha allontanato la possibilità di un ritorno a Uomini e Donne: “Quello per me è un periodo finito. È cambiato tutto, si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”.

Infine Giorgio Manetti riserva un commento su Gianni Sperti: “Non ho nulla in comune con lui. Viviamo su due pianeti diversi”. Nonostante questa loro differenza profonda lui gli augura tutto il bene del mondo e tanta felicità. Per quanto riguarda Isabella Ricci, invece, la considera una donna controllata, e che ci avrebbe fatto volentieri una chiacchierata.