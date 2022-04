Giorgio Manetti si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Per tanto tempo ha fatto parte del parterre del dating show condotto da Maria De Filippi. Quindi è arrivata la frequentazione e la lunga storia con Gemma Galgani. Poi tra loro è finito tutto e se da un lato la dama torinese ha deciso di restare in studio alla ricerca dell’uomo giusto, Giorgio Manetti ha detto basta con la tv e si è dedicato ad altri impegni. Tra questi il cinema.

Infatti come lui stesso ha fatto sapere si è lanciato nel mondo del cinema. “Una nuova avventura cinematografica, ‘Saruzzo al Potere – episodio 7’. Le riprese inizieranno a fine marzo in Sicilia, con la regia del bravissimo Gionatan Valenti. Catch you again soon on the big screen!”. Oltre ad aver nominato il regista, nell’immagine postata dall’uomo è possibile notare che insieme a lui lavorerà un altro personaggio noto della tv, ovvero l’attore 58enne Antonio Zequila.





Qualche giorno fa Giorgio Manetti ha postato delle foto proprio dalla Sicilia. E i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la splendida forma fisica dell’ex protagonista di Uomini e Donne. A 66 anni, il fiorentino appare con un aspetto sano e quasi ringiovanito, ma i ritocchini estetici non c’entrano. Smentendo categoricamente Gemma Galgani che in una recente intervista al magazine ufficiale del dating show aveva affermato che il suo ex aveva fatto ricorso alla chirurgia estetica secondo lei, Giorgio ha raccontato a Nuovo Tv che il segreto del suo aspetto è la nuova dieta che sta seguendo.

“Ho cambiato la dieta”, ha confessato Giorgio a Nuovo Tv spiegando che è vero che il suo aspetto è effettivamente migliorato ma che è tutto merito di come si nutre e del suo stile di vita. In passato, il ‘gabbiano’ della televisione italiana aveva criticato l’eccessivo ricorso alla chirurgia proprio della sua ex fiamma Gemma Galgani. Giorgio Manetti ha modificato il suo stile alimentare, eliminando grassi e carboidrati dai suoi pasti e preferendo mangiare tanta verdura e soprattutto tanta frutta fin dalla colazione. Inoltre ha ammesso che ogni giorno cammina per un’ora e mezza.

Giorgio Manetti spiega anche che è probabilmente il Dna ad aiutarlo: ha una mamma di 89 anni e la sua pelle è liscia e mostra “meno rughe di tante sessantenni”. Infine ha aggiunto che non usa neanche dopobarba o creme idratanti. Insomma, Giorgio Manetti ha voluto ribadire in ogni modo di essere naturale al 100%. Sui social sono stati tanti gli apprezzamenti e in molti sperano di poterlo vedere, prima o poi, scendere di nuovo le scale di Uomini e Donne per tornare a far parte del parterre maschile.

