“Torna, è ufficiale”. Sorpresa Giorgio Manetti, l’annuncio è arrivato: fan (e nemici) increduli

Per Giorgio Manetti è in arrivo un’altra esperienza indimenticabile. L’ex fidanzato di Gemma Galgani ha voluto rendere ufficiale la notizia con un post, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Ovviamente i suoi follower, dopo aver letto quel suo annuncio ed aver visto la foto, sono esplosi di gioia e non vedono l’ora di rivederlo all’opera. Nonostante sia lontano dal dating show di Maria De Filippi da anni, la sua popolarità non è svanita e anzi è aumentata in questi mesi.

Soltanto alcuni giorni fa Giorgio Manetti era tornato a soffermarsi su Gemma al magazine di ‘Uomini e Donne’: “Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. E poi aveva annunciato la possibilità di ritornare presto nel mondo della televisione.

Giorgio Manetti ha quindi sorpreso i suoi seguaci del popolare social network con un annuncio sensazionale e inaspettato. Ormai sembra essersi lanciato definitivamente in un settore molto importante, che gli sta dando enormi soddisfazioni. E con questo nuovo progetto si aspetta di emulare i successi passati e di irrompere sempre di più sulla scena italiana. Chissà cosa ne pensa la Galgani di questa svolta professionale del ‘Gabbiano’, che non sta più smettendo di stupire il pubblico.





Dunque, stando a quanto ha ufficializzato su Instagram, Giorgio Manetti sarà protagonista al cinema: “Una nuova avventura cinematografica, ‘Saruzzo al Potere – episodio 7’. Le riprese inizieranno a fine marzo in Sicilia, con la regia del bravissimo Gionatan Valenti. Catch you again soon on the big screen!”. Oltre ad aver nominato il regista, nell’immagine postata dall’uomo è possibile notare che insieme a lui lavorerà un altro personaggio noto della tv, ovvero l’attore 58enne Antonio Zequila.

E sotto il suo post sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei suoi ammiratori. Vi riportiamo qualche commento apparso in rete: “Grande, non vedo l’ora di vedere il film”, “Bravo Giorgio, il tuo sogno continua”, “Bravissimo Giorgio, questo film sarà sicuramente un successo”. E ancora: “In bocca al lupo per tutto”, “Non vediamo l’ora di vedere anche quello con Sossio Aruta”, “Ti auguro tante belle cose sia nella vita che nel lavoro, te lo meriti”.