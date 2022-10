Giorgia Meloni, nelle ore in cui si sta chiudendo la squadra di governo arriva la novità sul compagno Andrea Giambruno: per lui un nuovo ruolo in Mediaset. Nel corso delle ultime dichiarazioni ufficiali Giorgia Meloni ha assicurato di essere a buon punto per la creazione del nuovo esecutivo. A dare qualche nome in più sul governo ci ha pensato AdnKronos. Nella squadra che sarà guidata da Meloni, in quota Lega Roberto Calderoli pare destinato agli Affari regionali, per portare a casa il tema delle riforme, a partire dall’autonomia regionale.



Il Carroccio schiera Giancarlo Giorgetti per il Mef, dopo aver preso atto della richiesta di Giorgia Meloni, arrivata dopo il no dei tecnici consultati. Anche il Viminale vedrà un nome espresso dalla Lega, quello del prefetto Matteo Piantedosi. Alle Infrastrutture potrebbe accomodarsi Salvini, che culla ancora una speranza per il Viminale. All’Agricoltura, infine, potrebbe tornare Gian Marco Centinaio. Mentre sembra ormai superato lo scoglio Mise e Giustizia.

Le richieste di Berlusconi sono infatti state bocciate. Nel team di Forza Italia tuttavia figurerebbe il nome di Elisabetta Alberti Casellati, che potrebbe ottenere il ministero delle Riforme. L’azzurro Gilberto Pichetto Fratin è il favorito per la Transizione ecologica. Al ministero dell’Università viene associato il nome di Anna Maria Bernini, mentre Alessandro Cattaneo sarebbe in orbita ministero della Funzione pubblica. Fuori dall’esecutivo Licia Ronzulli, che potrebbe diventare capogruppo al Senato.



Tornando ad Andrea Giambruno, il giornalista ha dichiarato al Foglio di aver rinunciato alla guida dei tg. “È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione”. Questioni di opportunità anche se, scrive ancora il Foglio, subito dopo le elezioni vinte dalla compagna e madre di sua figlia è stato chiamato dai vertici dell’azienda televisiva della famiglia Berlusconi.



Nessuno strappo o diktat, ma un po’ di umano dispiacere sì, per un professionista “innamorato da sempre del suo lavoro: raccontare la politica”. 41 anni, Giambruno è papà di Ginevra. È una persona che ama tantissimo la privacy, non a caso a differenza della partner è decisamente poco attivo nel mondo dei social network.

