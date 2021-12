Uomini e Donne, annuncio choc dell’ex volto del dating show di Maria De Filippi. Classe 1992, originaria di Nettuno, oggi apprezzatissima influencer con un seguito numerosissimo di fan che raggiunge ben 625mila followers. Un fulmine a ciel sereno che sopraggiunge a tutti dopo l’annuncio pubblicato sul profilo Instagram. Per lei il periodo non sembra essere dei migliori.

Stiamo parlando proprio di Giorgia Lucini, laureata in Giurisprudenza che ha poi intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e della moda. Abituata alle passerelle più gettonate, Giorgia si è aggiudicata il secondo posto sul podio di Miss Nettuno, ma anche il titolo di Miss Valleverde Ragazza in Gambissime.

Non solo la moda nella sua vita, ma anche il mondo dello spettacolo che l’ha vista per la prima volta sul piccolo schermo con la partecipazione al programma Cambio moglie in onda su Fox Life nel 2004 e poi su SKY Vivo e LA7 nel 2005. E non solo. Giorgia, oggi a capo di una linea di abbigliamento, chiamata “Capricciosa”, ha preso parte anche al dating show di Maria De Filippi, prima come corteggiatrice e poi come tronista, ma anche a Temptation Island.





Oggi l’annuncio arriva ai fan come un fulmine a ciel sereno. Infatti Giorgia ha deciso di staccare la spina, spiegando anche le sue motivazioni: “Non sto vivendo un periodo facile – scrive l’ex tronista – Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così. Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anziché gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti…”.

Poi ha aggiunto: “Non è successo nulla di grave…Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa. Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato”.