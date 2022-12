Ginevra Lamborghini e la clamorosa decisione sui gintonic e Antonino Spinalbese. Giorni movimentati al Grande Fratello Vip dopo il rientro in casa della sorella di Elettra Lamborghini, squalificata a due settimane dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini perle frasi contro Marco Bellavia.

Il ritorno nella casa, ovviamente, ha fatto scoppiare la polemica. “Merita di essere bullizzato uno come lui”, aveva detto la sorella di Elettra. Alla luce del fatto che ha toccato una delle piaghe sociali, Alfonso Signorini e la produzione avevano proceduto con il provvedimento più duro: la squalifica. Ma la scorsa settimana Ginevra Lamborghini è rientrata nella casa come ospite.

Ginevra Lamborghini decisione gintonic e Antonino: “Non esistono”

“La nostra Ginevra non entrerà nella Casa come concorrente perché è stata squalificata” – aveva annunciato il conduttore – Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l’ora di capire come Antonino reagirà!“. Il ritorno al GF Vip 7 di Ginevra Lamborghini ha creato scompiglio in casa e la nuova ondata di messaggi dei Gintonic, ovvero il gruppo di fan che spera di poter vedere Ginevra e Antonino insieme.

Ginevra Lamborghini è tornata in casa proprio per Antonino Spinalbese e a farne le spese è stata Oriana Marzoli. L’influencer spagnola ha avuto una storia con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ma il flirt è durato come un gatto in tangenziale. Dopo alcune notti di passione, Antonino Spinalbese ha deciso di troncare la relazione con Oriana.

Proprio con Oriana, che si è mostrata molto provata per il rientro in casa di Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra Lamborghini ha deciso di confidare il suo pensiero sui gintonic e sullo stesso Antonino Spinalbese. Una dichiarazione che ha messo fine a ogni sogno dei gintonic di vedere i due insieme. Anche perché, come confermato anche da Attilio Romita, l’ex vippona è ancora fidanzata.

“Fa sempre piacere e io la capisco perché uguale io. – ha detto Ginevra Lamborghini parlando dei gintonic con Oriana Marzoli – Quando vedo gli aerei per me e Antonino, io ringrazio ma non è per la coppia. Fa piacere al di là della coppia, non è la ship, fa piacere a prescindere. Loro magari ci sperano, però poi io e lui lo sappiamo, è così, capito?”. Insomma, Ginevra ha completamente smontato i gintonic.