Ginevra Lamborghini, il discorso sui soldi al GF Vip 7 ha convinto pochi. Per chi non lo avesse ancora letto, nel corso della quarta puntata del reality andata in onda giovedì scorso c’è stata un’accesa lite tra lei e Giaele De Donà. “Non sei innamorata se non del suo conto in banca”, l’ha accusata la sorella di Elettra.

E l’influencer, accusata da più fronti per il suo matrimonio aperto, ha tirato n ballo la sua famosa famiglia e le sue “carte di credito”. Ma è stato dopo la diretta che Ginevra Lamborghini ha continuato questo discorso sui soldi. Si è sfogata a lungo con Nikita a cui ha raccontato che le cose non stanno come tanti credono: lei percepisce “uno stipendio normale”.

Ginevra Lamborghini soldi, polemica dopo la foto

“Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro”, ha esordito Ginevra Lamborghini, che ha poi parlato anche di “tante cose” che non può permettersi.

Come guidare la sua Lamborghini, perché “il pieno costa 120 euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi”. “Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa?”. Sentito questo sfogo sui soldi, il popolo del web è letteralmente esploso.

gine fammi sapere se l'hermes l'hai presa alle bancarelle #gfvip pic.twitter.com/fbh2uSEthl — mammascusa (@mammascusa) September 29, 2022

E farebbe acqua da tutte le parti ad avviso di molti anche solo sbirciando il profilo Instagram di Ginevra Lamborghini. Più di qualcuno ha infatti recuperato un post in cui la vippona sfoggia una borsa che poche, pochissime persone possono permettersi: una Hermès nera dal valore di migliaia di euro. Polemica immediata, ça va sans dire.