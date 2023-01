Ginevra Lamborghini tirata in ballo da Antonella Fioredelisi al GF Vip 7. La sorella di Elettra è stata squalificata dal reality show condotto da Alfonso Signorini a causa delle frasi su Marco Bellavia ma recentemente è tornata come ospite nella casa. Il suo feeling con Antonino Spinalbese è stato èiù volte commentato dal conduttore e in molti sono a sperare ancora su un futuro tra i due.

Dopo il flirt con Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese sembra aver trovato la tranquillità all’interno della casa, ma in queste ore non è passata inosservata la vicinanza con una concorrente. Si tratta di Nicole Murgia, una delle new entry del reality show.

Per questo motivo Antonella Fiordelisi ha tirato in ballo Ginevra Lamborghini. Questo pomeriggio Nicole Murgia ha fatto un massaggio rilassante ad Antonino Spinalbese e ovviamente la scena non è passata inosservata a nessuno. Sui social gli utenti si sono scatenati commentando il possibile avvicinamento tra i due vipponi e non è mancato il commento di Antonella Fiordelisi.

Antonino Spinalbese e Nicole Murgia si trovavano sul letto e a quel punto la vippona ha deciso di fare un massaggio rilassante all’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Gli utenti hanno notato un certo interesse della vippona per Spinalbese e anche Antonella Fiordelisi ha voluto commentare il siparietto tra i due tirando in ballo Ginevra Lamborghini.

"Potrebbe venire ginevra per sta cosa, eh ve lo dico"



Giuro dimmi dove che me lo tatuo grazie doc#Gintonic pic.twitter.com/yWLOZ9ZGim — ✨GRACE✨ (@grace_barresi04) January 20, 2023

“Potrebbe venire Ginevra per sta cosa, eh ve lo dico”, ha detto Antonella Fiordelisi mentre Nicole Murgia massaggiava Antonino Spinalbese. Secondo il web, la sorella del calciatore avrebbe iniziato ad avvicinarsi al vippone dopo il suo recente interesse per Daniele Dal Moro. La battuta di Antonella è stata riportata da molti utenti di Twitter, dove il video del sexy massaggio è stato ripostato più volte.