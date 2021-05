Gilles Rocca ha lasciato da un bel po’ di tempo ‘L’Isola dei Famosi’ e tanti misteri sono ruotati attorno a lui in tutto questo periodo. Il reality show di Ilary Blasi si accinge quasi alla sua conclusione, infatti nelle prossime settimane sarà decretato il nome del vincitore del programma, che ha vissuto sicuramente momenti molto difficili. Sono stati infatti tanti i ritiri verificatisi in tutto questo arco di tempo.

Intanto, un ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, Lorenzo Riccardi, si è scagliato contro la produzione. Il pugliese ha dunque sferrato un duro attacco al programma, parlando di palese raccomandazione. “Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui, è buono come il pane ed è famoso, al contrario di altri. Là dentro c’è gente che è famosa solo per aver fatto una pubblicità o per essere figlio di un famoso“.

Prima della puntata del 24 maggio de ‘L’Isola dei Famosi’, Gilles Rocca ha deciso di intervenire a ‘Isola Party’ per chiarire una volta per tutte cosa è successo in Honduras. In molti hanno ipotizzato un motivo ben preciso dietro il suo abbandono del programma. Invece, a dispetto di quanto circolato finora, lui ha finalmente rotto tutti gli indugi e ha svelato ufficialmente qual è stata la causa principale del suo addio definitivo alla trasmissione di Canale 5.





Gilles Rocca ha quindi affermato prima dell’appuntamento con Ilary Blasi: “Credono che io sia voluto tornare solo per Miriam. Non mi piaceva più stare in un posto dove venivo attaccato per cose non reali, le cose stavano andando in un verso sbagliato”. La compagna non è stata la motivazione principale che gli ha fatto prendere la decisione finale di ritornare in Italia. Con questa sua spiegazione spera di aver fatto definitivamente chiarezza su una storia che andava avanti da troppo tempo.

Gilles per partecipare all’Isola dei Famosi percepiva davvero un bel gruzzoletto e noi vi sveleremo a quanto ammonta. Intanto le parole della Martani: “Gilles è stato il mio antagonista principale sull’Isola. Ti spiazzava. È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare. Non sapevo come parlarci. Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene. Se vuole fare un certo tipo di lavoro questo suo lato non credo lo aiuterà”.