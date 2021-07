Cala il sipario per la coppia super vip. Dopo 12 anni di amore la loro storia è finita. A lanciare lo scoop è Nuovo. Un’indiscrezione in più viene dalla pagina instagram del 38enne, che scrive: “Oggi è stata una giornata bellissima… piena di divertimento ma anche di riflessione e ricordi passati… dietro alla frivolezza e la leggerezza delle stories che si vedono c’è un mondo nascosto che mi porto dentro e del quale sono molto geloso… quello che si vede non è né la mia parte migliore né quella peggiore… è solo un frammento di ciò che sono”.



“Buone vacanze a tutti e siate sempre ciò che vi fa stare bene e non quello che piace agli altri”. Commento che aveva attirato anche quello di Sandra Milo: “Ciò che si cela agli occhi viene ugualmente percepito da chi sa vedere al di là dell’apparenza. Il tuo mondo segreto, seppur ben nascosto, traspare dal tuo animo”. Lui è appena reduce dall’Isola dei Famosi.



È Gilles Rocca che solo poche settimane fa, dopo essere tornato dall’Honduras, scriveva: “Quanto mi sei mancata, amore della mia vita”. Nella foto era felice e sereno ed evidentemente non vedeva l’ora di tornare tra le braccia della sua ragazza. E i fan avevano apprezzato lo scatto e la scelta dell’ex naufrago.. Nonostante le numerose dichiarazioni d’amore in Honduras, pare che qualcosa si sia rotto tra Gilles e Miriam.







Gilles Rocca non ha né confermato né smentito i gossip sul suo conto. Fonti vicino alla coppia fanno sapere, però, che la rottura tra Gilles e Miriam Galanti sarebbe più vera e concreta che mai. Non solo: pare che Rocca abbia perso la testa per una sensuale mora. Miriam Galanti è un’attrice e conduttrice che ha lavorato su grande e piccolo schermo, cui Rocca è legato da 12 anni.



Ha recitato anche in alcuni corti, nelle fiction Che Dio ci aiuti e Quando corre Nuvolari e nei film Scarlett, 5 (Cinque) e In the Trap – Nella trappola. All’isola, Gilles Rocca ha parlato di alcuni momenti difficili nella vita della compagna. In giovanissima età, l’attrice ha subito infatti una perdita devastante: la sorella di Miriam, Lucrezia, è morta di leucemia quando aveva appena 7 anni, nel 1999.