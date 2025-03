“Devo dire una cosa su Giglio”. Maria Teresa Ruta interviene a sorpresa e scoppia la bufera. Come ben sanno i fan del Grande Fratello, dopo l’ultima puntata il concorrente ha avuto un crollo emotivo: si è isolato in giardino, in lacrime, cercando di nascondersi dal resto dei suoi amici. Secondo il pubblico, la sua reazione sarebbe stata scatenata dalle parole particolarmente dure di Stefania Orlando, che lo ha accusato di non aver mostrato carattere all’interno della Casa.

“Tira fuori gli attributi, tira fuori chi è Giglio, invece di fare l’avvocato difensore di Lorenzo”, lo aveva incalzato Stefania. Giglio aveva provato a difendersi: “Io la mia opinione l’ho sempre detta, altrimenti non sarei ancora qui!”. Dopodiché il concorrente non è riuscito a trattenere le lacrime, mostrando una parte di sé che il pubblico fino a quel momento non conosceva

Maria Teresa Ruta è stata eliminata dal reality una settimana fa. L’ec concorrente però è tornata a far parlare di sé commentando un post su X della pagina Indifferenza Astrale, che faceva ironia su Giglio. Il tweet, accompagnato da una sua foto in lacrime, faceva riferimento ai presunti tradimenti della sua fidanzata Yulia Bruschi con il suo ex e con un tentatore di Temptation Island. La Ruta, a sorpresa, è intervenuta con un commento pungente: “Dai, smettetela poverino! Comodino sì, ma bellissimo e buonissimo”, aggiungendo delle emoji divertite.

Il suo intervento ha immediatamente scatenato il web. “Ecco la vera Maria Teresa. Alla tua età deridere un ragazzo?”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Una volta fuori tutti leoni… in Casa, a parte ridere e ruffianarsi per non essere nominata, non hai fatto altro!”.

Le critiche, però, non sembrano aver scalfito Maria Teresa. Poco dopo, lei ha risposto a un altro tweet di Indifferenza Astrale, questa volta rivolto a Chiara Cainelli. Questo post faceva ironia sul fatto che molto probabilmente i fandom di Zeudi e Shaila voteranno a manetta per salvare la cubista di Trento, grande amica delle loro beniamine. I fan potranno concentrare gli sforzi tutti solo su di lei, visto che l’ex Miss Italia e la ballerina non sono state nominate.

“Ma quando Chiara passerà dallo 0,95% al 50% sarà una BOT di c’lo?”. La Ruta ha replicato con una serie di emoji che ridono. Il pubblico non ha gradito neanche questa uscita, ricordandole che anche lei, in passato, era stata salvata proprio grazie a questo meccanismo.