Gigi D’Alessio, insieme al figlio tutto diventa ancora più significativo. Il noto cantante napoletano sta decisamente vivendo uno splendido periodo, tanto dal punto di vista sentimentale quanto in quello professionale. L’apprezzamento e il calore dimostrati dal pubblico sono la prova evidente di un successo ormai consolidato e per in vista del futuro, tutto continua a promettere per il meglio.

Un seguito di fan ormai affezionatissimo a lui, Gigi D’Alessio continua a fare sognare. Ma anche nel percorso della carriera musicale, Gigi non ha mai smesso di dare particolare risalto agli affetti più cari. Non si tratta semplicemente di ringraziare chi gli sta sempre vicino, ma anche di un totale coinvolgimento nei progetti futuri. La novità di oggi tira in ballo il figlio LDA e un ‘segreto’ custodito insieme.

Si intitola Buongiorno il progetto del cantante che ha così coinvolto anche il figlio LDA. Un duetto, quello del brano Di notte, che potrebbe ripetersi anche al Serale di Amici 21, laddove LDA riesca nell’intento di superare le prove del talent. Padre e figlio hanno dunque condiviso in passato lo stesso palco e quel segreto viene a galla solo oggi.





Luca D’Alessio ha sempre provato a imparare dal padre il modo più giusto per fare apprezzare la propria musica, ovvero trasmetterla con il cuore. Infatti davanti ai professori di Amici, LDA ha omesso di essere figlio del cantante. Farcela da solo, questo il motto del ragazzo.

Il talento di LDA va ben oltre, dunque, l’essere il “figlio di”. Il ragazzo continua a dare ottimi risultati, sfidando a suon di musica chi lo avrebbe definito un raccomandato. Poi sarà solo il tempo a decidere se la strada percorsa è stata o meno quella giusta.