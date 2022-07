Gianni Sperti vacanza in Egitto prima di tornare nello studio di UeD, ora in pausa, e iniziare una nuova stagione. Come molti vip, anche l’opinionista storico del dating show sta documentando il suo viaggio attraverso il suo profilo Instagram. Viaggio che è iniziato con una “disavventura”, come raccontato da lui stesso poche ore fa.

“Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”.





Gianni Sperti vacanza: prende in giro Gemma Galgani

Vacanza che insomma non è cominciata al meglio per Gianni Sperti, che però ora si gode le bellezze de Il Cairo. Ma con un pensiero rivolto sempre a UeD e in particolare a Gemma Galgani. Impossibile, scrive, non pensare alla “mummia”, che è il nomignolo dato alla dama torinese da Tina Cipollari.

“Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma”, ha scritto Gianni Sperti su Instagram durante la vacanza. Tina Cipollari ha subito ricondiviso la Storia, mentre Gemma Galgani gli ha anche risposto.

“La tua fortuna è che l’unica vera ‘mummia’ può essere fotografata facendo anche meno strada”, il commento della dama allo sfottò di Gianni Sperti. Se prima davanti al pupazzo della mummia creato da Tina Cipollari ci soffriva, da tempo ormai Gemma Galgani ci ride su. E questa è l’ennesima dimostrazione.

“Tutto già stabilito”. UeD, la decisione su Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il pubblico ha saputo