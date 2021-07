Festival di Sanremo, chi condurrà la prossima edizione? Un appuntamento sempre attesissimo quello della messa in onda della competizione canora più celebre di sempre. Musica italiana e spettacolo, ospiti e passerelle, scenografie e tantissimi artisti pronti a competere per il premio più gettonato, ma alla guida del timone, il super Vip dice ‘no’.

Sembra non dargli per nulla gola l’idea di poter condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo in diretta dal teatro Ariston. Nonostante manchino ancora diversi mesi dallo ‘start’, la Rai sembra essere già attiva e a caccia del ‘si’. E se da un lato Amadeus sembra essere disposto a guidare il timone della gara competitiva per la terza edizione consecutiva, il ‘no’ arriva secco da Gianni Morandi.

Con Sanremo 2022 alle porte, Gianni Morandi confessa tutto durante un’intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Nuovi orizzonti per il futuro professionale del cantante, Gianni Morandi lo afferma senza troppi giri di parole: “Anche Sanremo lo considero un capitolo chiuso…Adesso mi piacerebbe fare qualcosa di diverso, magari recitare in una commedia a teatro come attore di prosa…”.





E il pensiero non può che andare alla fiction di successo L’Isola di Pietro, ma cosa dicono le stelle? Per la nuova stagione 2020 bloccata in seguito alla pandemia, non si perdono le speranze per un futuro più roseo. Eppure Gianni Morandi ha detto qualcosa anche in tal senso: “De L’Isola di Pietro si era cominciato a parlare a gennaio dell’anno scorso…Poi il Covid ha cambiato tutto…Penso comunque che sia un’esperienza finita…”.

Finisce tutto così? Stando alle parole rilasciate da Gianni Morandi, molti spettatori resteranno a bocca asciutta ma forse qualcosa in più riuscirà a rivelarsi durante la prossima ospitata nel salotto de La vita in diretta che andrà in onda a fine giugno.