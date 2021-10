Gianmaria Antinolfi ancora protagonista al GF Vip 6. L’imprenditore napoletano sin da subito ha fatto parlare di sé nella Casa: prima per il rapporto con Soleil Sorge, poi per i confronti con l’ormai ex fidanzata Greta e ora per la complicità, sfociata anche in tenerezze e baci nella notte, con Sophie Codegoni. E proprio dopo le coccole a letto con l’ex tronista di UeD Alfonso Signorini ha dato ancora spazio a questo “triangolo” al GF Vip 6.

E Gianmaria Antinolfi sembra essere arrivato a una decisione: ha “scelto” Sophie in diretta. Poco dopo una sorpresa per lui. No, non la ex compagna Greta ma il fratello più piccolo, Francesco. I due sono molto legati. Francesco è più giovane di 10 anni del gieffino, che ha raccontato di “averlo cresciuto” tanto da chiamarlo affettuosamente “cucciolone”. Sono fratelli per parte di madre e infatti l’ospite della serata di lunedì 25 ottobre 2021 si chiama Francesco Perillo.

Gianmaria Antinolfi, chi è il fratello Francesco

Appena entrato nella Casa, anche se diviso da Gianmaria Antinolfi da un vetro, Francesco ha approfittato per dargli dei consigli. “Stai raggiungendo tutti i tuoi obiettivi, sono troppo orgoglioso di te” – ha detto al fratello esortandolo a continuare così al GF Vip – Stai facendo cose fantastiche, hai dimostrato o sempre. Vivi qui, ora, non pensare fuori. Dimenticati di chi c’è fuori”.





Quindi le parole sulla ex fidanzata Greta: “Una piccola parentesi su di lei, ora basta”. Non solo, Francesco ha parlato con Gianmaria Antinolfi anche delle “due bionde della Casa”, Soleil e Sophie: “Sulle bionde hai fatto la tua scelta, con Soleil hai un bel legame, con Sophie mi aspettavo ti piacesse”. Il vippone non ha trattenuto le lacrime e parlando di Francesco ha detto: “Abbiamo vissuto insieme sempre, siamo fratelli più che di sangue, condividiamo tutto e ci sentiamo tutti i giorni”.

noi comunque ce lo meritavamo il fratello di Gianmaria nella casa #GFVIP pic.twitter.com/3jxNnmfemQ October 25, 2021

Il pubblico è impazzito per il fratello di Gianmaria Antinolfi. Sui social la sua presenza al GF Vip 6 è stata reclamata a gran voce addirittura preferendola a quella del fratello già concorrente. Ma chi è Francesco Perillo? Il suo profilo Instagram è privato ma dalla sua bio si scopre che è di Napoli e lavora presso lo Studio Perillo, storico studio odontoiatrico specializzato in implantologia dentale a Napoli dal 1954. Le sue foto sexy hanno fatto presto il giro della rete.