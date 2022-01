Gianmaria Antinolfi probabilmente lascerà presto il GF Vip 6. Nei giorni scorsi l’imprenditore napoletano ha raccontato di diversi progetti in stallo e anche suo fratello Francesco Perrillo, interrogato a Casa Chi sul futuro del concorrente all’interno del reality show di Canale 5 si è detto incerto sulla sua permanenza. “Forse scommetterei su una sua uscita, anche se questo, secondo me, è il miglior periodo che sta attraversando dall’inizio dell’edizione per cui potrebbe anche rimanere”, ha ipotizzato.

Peccato che nelle ultime ore, Federica Calemme abbia chiesto una pausa a Gianmaria Antinolfi. Il loro flirt al GF Vip 6 sembrava andare a gonfie vele dopo diversi baci appassionati ma ha appena subito una brusca frenata. Lei, ultima arrivata nella Casa, ha deciso di interrompere quello che sembrava un idillio.

Gianmaria Antinolfi in lacrime al GF Vip 6

E Gianmaria Antinolfi si è così ritrovato travolto da una nuova delusione sentimentale che potrebbe spingerlo verso l’uscita dalla Casa adesso. Pur dichiarandosi single, lei ha ammesso di aver frequentato una persona prima di entrare al reality a cui ha ricominciato a pensare dopo la rivelazione sui baci col concorrente di Alfonso Signorini. Quindi la decisione di chiudere definitivamente il rapporto con il campano.





Con l’ingresso di Federica Calemme Gianmaria Antinolfi pensava di aver trovato la ragazza giusta. Ma niente. E tutti i suoi amici della Casa hanno provato a consolarlo. “Comunque è sincera, se voleva continuare a giocare non te lo diceva”, le parole di Alessandro Basciano. Ma se l’imprenditore sembrava averla presa abbastanza bene, poi ha ceduto allo sconforto.

In camera da letto, con la faccia sul cuscino, Gianmaria Antinolfi ha tentato di raccontare tra le lacrime a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, sue due grande amiche nella Casa, i suoi stati d’animo. E in loro ha trovato un appoggio importante: circondato dal loro affetto e sostegno si è sfogato per la delusione di Federica. Sarà pronto ad andare avanti adesso o questo sarà un fattore decisivo nella scelta definitiva di uscire?