Per Gianmaria Antinolfi le prime settimane al GF Vip 6 sono state burrascose. Non appena ha varcato la porta rossa di Cinecittà, l’imprenditore ha subito dovuto affrontare una questione irrisolta con la ex Soleil Sorge. E dopo una lunga serie di scontri, accuse reciproche e polemiche, Gianmaria Antinolfi si è anche ritrovato a fare i conti con il malumore dell’attuale fidanzata Greta.

Poco tempo fa la stessa Greta è entrata nella Casa per un faccia a faccia con Soleil Sorge e non ha nascosto la sua delusione per le attenzioni che il compagno ha rivolto alla sua coinquilina dopo averle detto più volte di non provare più nulla per lei. Dopo l’ingresso di Greta, il gieffino ha riflettuto sulla sua situazione: ha ammesso che i rapporti con la ex ora sono finalmente più rilassati. E Miriana Trevisan, parlando di Soleil: “Lei fa questi avvicinamenti da inquadratura, come li chiamo io… Greta non deve farsi ingannare, deve parlare con te”.

Gianmaria Antinolfi, coccole a letto con la coinquilina

Dopo giorni difficili, Gianmaria Antinolfi ora sembra finalmente essere più sicuro di sé: “In questi giorni sono sereno. Mi sono reso conto di una cosa ovvero io ho paura di perdere Greta, ma deve avere anche lei paura di perdere me, perché anche io sono una persona che vale tanto. Deve essere da ambo le parti questa cosa qui, se lei sceglie altro ci perde lei”.





Ma ora è successo qualcosa che a Greta non farà piacere: è scattato un flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? Come riporta il sito Funweek, i due sono finiti a dormire insieme perché lui si è infilato nel letto in cui la ex UeD riposava con Jessica Selassié. Con Sophie Codegoni ci sono stati coccole e abbracci e alcuni momenti che sembravano anche poter sfociare verso qualcosa di più intimo.

Ma gli utenti del GF Vip 6 che hanno visto tutto non hanno per niente gradito la scena. Intanto perché Gianmaria Antinolfi è fidanzato e questa sarebbe una mancanza di rispetto, poi perché Sophie Codeogni sembrava tanto amica di Soleil Sorge. Inoltre molti hanno lanciato il sospetto che si tratti di un flirt costruito a tavolino dagli agenti dei due, date le diverse dinamiche rispetto a storie più o meno serie che al GF Vip si sono susseguite.