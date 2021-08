È bastata un’apparizione nel salotto di Barbara D’Urso per farne decollare la carriera. Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex tronista a Uomini e Donne, ha poi partecipato a diversi programmi tv, come il Grande Fratello Nip. Successivamente il 24enne è entrato nel cast di alcuni reality in Spagna, ultimo dei quali “Supervivientes”, dove è stato protagonista di un flirt con una certa Valeria Marini. E poi si è classificato al secondo posto.

Adesso per Gianmarco Onestini si apre una nuova fase in cui non è più un perfetto sconosciuto e ha tutta l’intenzione di proseguire il suo cammino televisivo. C’è, però, qualcuno che, proprio nel mondo della televisione, non vede di buon occhio il suo percorso. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo che, dall’alto della sua esperienza e professionalità, ha espresso un giudizio molto severo su Gianmarco Onestini. Lo ha fatto rispondendo alla domanda di una lettrice sul settimanale “Nuovo”.

La lettrice ha scritto: “Ora che Gianmarco è arrivato secondo a Supervivientes pensa che per lui comincerà una nuova carriera tv in Italia? Dovremmo smetterla di dare spazio ai mezzi vip solo perché fanno un reality”. La risposta di Maurizio Costanza è stata la seguente: “Mi trova d’accordo. Senza nulla togliere a Gianmarco Onestini, credo che la tv abbia bisogno di professionisti”. Boom! Non avrebbe potuto essere più chiaro di così.





Certo una bocciatura del genere da parte di uno dei decani della televisione italiana forse Gianmarco Onestini non se la sarebbe mai aspettata. Non sappiamo quale sia stata la sua reazione sul momento. In questi giorni, dopo essere ritornato dall’Honduras, Gianmarco Onestini si trova in Spagna, precisamente a Madrid. Forse il suo prossimo futuro gli riserverà ancora qualche programma proprio lì. E quindi la tv italiana per ora può anche attendere.

Nel frattempo il fratello di Gianmarco Onestini, Luca, ha salutato il mondo della tv per dedicarsi alla carriera di modello e speaker radiofonico. Recentemente, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mettersi a studiare: vuole diventare infatti un dentista. E Ivana Mrazova? Da mesi si parla di una crisi tra i due, ma i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato. Per quanto riguarda Gianmarco Onestini, invece, lui è single dopo la storia con la spagnola Adara Molinero.