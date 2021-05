Ultima puntata dei fatti vostri con il giallo. A lanciare la bomba è il conduttore Giancarlo Magalli. Da quasi tre decenni figura cardine del programma si à lasciato andare a una confessione inaspettata. Parole che arrivano a stretto giro dall’addio di Samanta Togni, conduttrice per un anno appena nella piazza più famosa d’Italia. “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma”, aveva spiegato Togni. “Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.



Per Samantha, Giancarlo Magalli aveva usato parole di stima, “è una persona adorabile e con lei siamo andati d’accordo – ha spiegato a Nuovo Tv- Mi ha lasciato lei, certo, sono sempre le mie partner tv a lasciarmi”. Con l’addio di Samanta era partito il toto nome. Si era parlato di Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, ma di questo Giancarlo Magalli non ne sa nulla perché non ha mai partecipato alla scelta.



Giancarlo Magalli che, nella prossima stagione, dovrebbe iniziare una nuova avventura. Del nuovo impegno in tv era stato TVBlog a parlarne. Si tratta di un programma che sarà trasmesso nella fascia pomeridiana. In particolare si tratta di un quiz prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani, che ha realizzato “Resta a casa e vinci”. Staremo a vedere quando ciò avverrà, ma intanto c’è chi è pronto a scommettere che, in caso di successo di questo format, ci sarebbe una vera e propria rivoluzione.







Mistero sulla data di inizio ma l’autunno sembra un candidato probabile. E potrebbe essere l’unici programma guidato da Giancarlo Magalli che oggi, nell’ultima puntata di stagione, ha usato toni da addio. “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”, ha detto Magalli prima di congedarsi.





Aggiungendo poi “In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”. Qualcuno, appunto, che potrebbe non essere Giancarlo Magalli. Il presentatore non ha sciolto la riserva. La trasmissione ripartirà nella prossima stagione di Rai2, ma non ci sono ancora certezze in merito alla conduzione. Ma spunta un nome quello di Salvo Sottile. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Magalli. Ma Rai2 non ha ancora sciolto la riserva.