Giancarlo Magalli, la decisione della Rai è stata presa nelle scorse ore e il conduttore televisivo non se l’è proprio sentita di rimanere in silenzio. Infatti, attraverso il social network Facebook, ha voluto fare un commento che è destinato ad aprire una marea di polemiche. I vertici della tv pubblica italiana non hanno ancora commentato l’accaduto, ma sta di fatto che la sua pungente ironia è arrivata quasi in modo inaspettato. E ovviamente il suo pubblico si è schierato dalla sua parte.

Giancarlo Magalli, decisione Rai ufficiale e reazione immediata del presentatore. Ad inizio giugno è invece circolata la notizia del suo ricovero in ospedale per curare una fastidiosa infezione. Il conduttore ha preferito non fornire ulteriori dettagli, ma la cosa è sembrata alquanto grave all’uomo per recarsi al nosocomio. Tuttavia l’acerrimo nemico della Volpe ha però assicurato di aver curato il suo problema e che oggi, per fortuna, sta meglio. Un vero e proprio sospiro di sollievo.





Giancarlo Magalli, decisione Rai: la reazione del conduttore

Giancarlo Magalli, decisione della Rai e risposta del conduttore arrivata praticamente subito. Sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione televisiva dell’emittente pubblica e il suo nome è scomparso totalmente. Lui aveva già lasciato lo storico programma I fatti vostri, prima di presentare comunque Una parola di troppo. Ma ora all’improvviso gli è stato tolto tutto, infatti non sarà nemmeno la voce che narrerà le vicende dei ragazzi de Il Collegio. E lui non è apparso molto contento.

Sul social network Facebook Giancarlo Magalli ha postato la notizia di TvBlog, che riportava il titolo: “Giancarlo Magalli ‘dimenticato’ dalla Rai” e ha commentato: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”. E ha aggiunto un emoticon col sorriso, che sa tanto di ironia. Sotto il suo posto sono arrivate diverse reazioni dei fan: “Sei una delle rare brave persone della tv”, “Immagino perché non ha mai avuto peli sulla lingua”, “Preparato come pochi, ironico, intelligente e sarcastico. Forza Giancarlo”.

Giancarlo Magalli, che ha 74 anni, è stato concorrente insieme alla figlia dell’ultima edizione de Il cantante mascherato, mentre dal 2017 al 2021 è stato narratore de Il Collegio. Nel 2006 ha ottenuto l’onorificenza di commendatore al merito della Repubblica. Ha due figlie, che si chiamano Manuela e Michela, concepite rispettivamente con Carla Crocivera e Valeria Donati.

