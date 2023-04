Giaele De Donà, come tutti i suoi ex coinquilini dopo il GF Vip 7 è tornata sui social e aggiorna di continuo i suoi follower. Che la riempiono di domande sul suo privato e sulle prossime reunion con le amiche della Casa come Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Anche per Pasqua l’influencer ha voluto far sapere al suo pubblico i suoi programmi: festività in famiglia per lei.

Ha pubblicato una serie di scatti con i suoi affetti, tra cui mamma Tatiana, che soffre di una malattia che l’ha costretta a vivere sulla sedia a rotelle. “Oggi mia mamma mi mostra come riesce ad alzarsi da sola”, ha fatto sapere Giaele De Donà facendo vedere le immagini dolcissime che hanno intenerito tutti i fan, come vi abbiamo raccontato qui sotto.

Leggi anche: “Devo dirvi una cosa su mamma”. Giaele De Donà, la bella notizia su Tatiana dopo il GF Vip





Giaele De Donà, “è la prima volta dopo il GF Vip”

Nelle scorse ore la protagonista del GF Vip 7 è tornata sui social. Per la prima volta dopo mesi ha realizzato che avrebbe trascorso la notte da sola e non è andata proprio benissimo. Ha avuto paura. Si è immortalata distesa nel letto e raccontato che non è così bello come aveva invece immaginato.

Tante volte nella casa più spiata d’Italia Giaele De Donà aveva desiderato di restare un po’ da sola ma adesso che quel momento è arrivato le è venuta l’ansia. “Questo è il primo momento in cui sono da sola perché sono sempre stata circondata da persone”, ha esordito tra le Storie.

“E questa notte sarà la prima che passerò da sola e questa cosa mi mette un po’ di ansia e paura. Prima volevo sempre stare da sola, ora non ci riesco e non mi piace più. Da quando sono uscita mi sento parecchio rin*ta questa settimana”. Giaele ha anche rivelato che da quando è uscita dalla Casa continua sempre a sognare che è ancora dentro. E si chiede se sia normale.