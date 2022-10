Giaele De Donà dopo la puntata del GF Vip 7, nella notte arriva la confessione su Antonino Spinalbese. Un passo indietro: la modella e influencer è sposata e più volta nella Casa ha rivelato di avere un matrimonio ‘aperto’ con il marito Brad.

Ha subito messo in chiaro questo aspetto della sua vita privata al GF Vip, anche andando incontro a critiche pesanti. Dalla Casa, ma anche dallo studio e dal pubblico. E già da giorni si è notata una certa complicità con Antonino, quantomeno da parte di Gioele.

Giaele De Donà Antonino Spinalbese: la confessione nella notte

Diciamo pure che in questi ultimi giorni Giaele De Donà ha iniziato un po’ a flirtare con Antonino Spinalbese, ma nella notte tra lunedì e martedì, come riporta il sito Biccy, ha rivelato a Charlie Gnocchi di essersi presa una bella cotta: “A me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso”.

“Con Antonino mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati – ha continuato Giaele De Donà scendendo poi anche in dettagli ‘hot’ – Se mi piace a livello fisico e di letto? Em, amore…, che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro”.

Giaele si e innamorata di Antonino….eh! Ma lui no #GFvip — me (@Linkem25) October 18, 2022

Quindi le parole sul marito: “Lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui. Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia. Un limone potrei farlo con Anto, ma poi scatta altro dopo. Io so che poi non mi trattengo. Il mio problema è riuscire a trattenermi. Mica il bacio in se, che non sarebbe una problematica per come viviamo l’amore io e il mio compagno. Io quando sono con lui sono me stessa. Vorrei riuscire a fare qualcosa con Antonino, senza fare del male a chi ho fuori”, ha concluso Giaele De Donà.