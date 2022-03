“Quella cosa non l’hai detta”. Bomba inattesa su Miriana dopo l’addio a Biagio: “Io so tutto”

Durante la puntata del GF Vip 6 si è parlato della storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: una storia che sembra giunta al capolinea dopo la grande attrazione che c’era tra i due in Casa. In studio c’è stato il tanto atteso confronto tra i due che alla fine non hanno fatto altro che rinfacciarsi quanto accaduto nelle ultime ore senza arrivare ad un chiarimento. All’interno della Casa Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono lasciati trasportare dalla passione e quando lui è stato eliminato, ha atteso con impazienza che la showgirl lo raggiungesse.

Tuttavia qualcosa deve essere cambiato. Infatti dopo un fugace incontro in studio, i due non si sono più visti e Miriana Trevisan avrebbe mollato Biagio D’Anelli senza alcuna spiegazione. O almeno questo è quanto il ragazzo ha rivelato nel salottino di Barbara D’Urso, suscitando grande clamore. Ha accusato la showgirl di averlo completamente dimenticato e usato per fini televisivi. Miriana Trevisan ha puntato il dito contro il suo (ex?) compagno d’avventura: secondo lei, quelle di Biagio sono tutte menzogne.

“Tu quello che è successo l’hai già detto, sei andato ovunque ospite a parlare di noi. Stai mentendo Biagio. Io non ti ho contattato? Stai mentendo e ho tutte le prove, stai mentendo ed è molto triste. Dici bugie e questo è brutto, da te non me l’aspettavo – ha detto Miriana Trevisan -. Tu mi hai detto che appena uscita sarei dovuta stare con mio figlio e la mia famiglia e che poi ci saremmo visti noi. Adesso ti lamenti che non sono stata subito con te? Ci sono testimoni che tu non mi hai chiesto subito il numero stai mentendo! Sì stai mentendo, io non ho mai detto che dovevi parlarmi chiamando il mio agente. Non so quale gioco stai facendo”.





Poco dopo è intervenuto sui social Giacomo Urtis che ha condiviso un pezzo di avventura al GF Vip 6 sia con Miriana Trevisan che con Biagio D’Anelli. Il chirurgo ha affermato su Twitter che la showgirl avrebbe un segreto che svelerà a tempo debito. Queste le sue parole che naturalmente non sono passate inosservate: “Il segreto in realtà è un altro, lo dirò a tempo debito. Mirialagna che tristezza”.

Di recente Giacomo Urtis ha svelato a Novella 2000 di avere un debole per Barù: “Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante del mondo LGBT”, dice Urtis. “E poi quando eravamo in casa spesso mi faceva complimenti relativi ad alcune parti del mio corpo. Un pensiero ce lo farei molto volentieri. È un bell’uomo”, ammette ancora Urtis. “Le confido una cosa: lo scorso weekend è venuto a trovarmi a casa un bellissimo ragazzo. Solo che con lui non ci ho fatto nulla, e sa perché? Avevo in mente solo Barù”.