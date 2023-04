Giacomo vince ancora a L’Eredità. Chi segue il game show condotto da Flavio Insinna sa già che nella puntata trasmessa mercoledì 18 aprile 2023 il giovane studente universitario vicentino, 20 anni, ha di nuovo centrato il gioco finale della Ghigliottina, scoprendo che a unire tutte le definizioni c’era la parola “mobile”. Centrata ancora una volta! E così il campione della trasmissione che va in onda nel pre-serale di Rai1 ha portato a casa un nuovo bottino.

Chi è – Si chiama Giacomo Candoni il nuovo protagonista de L’Eredità. Studia Lettere Moderne all’università di Padova ma è anche un arbitro per la seconda categoria. Alla seguitissima trasmissione di Flavio Insinna, ha confessato che adora viaggiare, tanto da non separarsi mai dalla sua macchina fotografica con la quale immortala ogni vacanza.

Giacomo campione a L’Eredità: chi è e quanto ha vinto finora

Mercoledì 19 aprile, si diceva, Giacomo ha vinto ancora. A quasi un mese dalla sua prima partecipazione a L’Eredità, il 20enne di Vicenza ha conquistato la sua quarta vittoria. Flavio Insinna ha ricordato che sono ormai 30 serate che il vicentino è nella loro famiglia. “Una partita su due vai in porta”, ha aggiunto il conduttore riferendosi alla media delle Ghigliottine giocate.

Dopo aver sfidato Patrizia, Beatrice da Roma, Francesco da Seggiano di Pioltello, Cristina da Città di Castello, Ugo da Roma e Ilenia da San Giorgio Ionico, questa volta si è ritrovato a ragionare su “Festa – Papa – Donna – Tv – Ponte” indovinando la parola esatta, “mobile”. Con questa quarta vittoria, il campione ha aggiunto altri 42.500 euro al suo montepremi che ad oggi ammonta a ben 188.750 euro.

La sua reazione alla vittoria? Come successo nelle precedenti puntate, Giacomo si è emozionato al punto da non riuscire a proferire parola. “Non lo disturbiamo. Ognuno festeggia come vuole”, ha sottolineato Flavio Insinna mentre tutto lo studio festeggiava il campione che sogna di diventare un giornalista sportivo.