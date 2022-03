Si chiude così anche questa edizione del GF Vip, la sesta per l’esattezza. Ma prima di scoprire il vincitore, cerchiamo di capire cosa è successo durante la serata. Il padrone di casa Alfonso Signorini, ha deciso di iniziare l’ultima puntata con un video dedicato ai concorrenti rimasti in gioco: Barù, Davide Silvestri, Delia Duran, Giucas Casella, Jessica e Lulù Selassié. Poco dopo il conduttore li ha raggiunti, i cinque concorrenti con gli occhi lucidi, hanno ascoltato Alfonso mentre li salutava.

“Eccoci qua siete pronti per una serata che credo porterete a lungo nel cuore, credo finché vivrete. Sono esperienze irripetibili, ve le godrete fino alla fine, è la vostra festa. Sono voluto venire qua per dirvi grazie. Se siete arrivati fino a qua è perché lo meritavate”, ha detto il conduttore del GF Vip. Poco dopo, nello studio, è arrivata Ilary Blasi che ha riabbracciato Alfonso e annunciato l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Come se non bastasse, si è collegata con lo studio e sempre in diretta, anche Barbara D’Urso.

La conduttrice ha parlato de La pupa e il secchione 2022, che inizierà domani sera su Italia 1, e ha ufficializzato la presenza di Soleil nella giuria. Poco dopo il pubblico ha deciso di eliminare Lulù con il 39% (Davide 61%), a grande sorpresa. A quel punto si è poi aperto il duello al televoto per Jessica e Delia. Poco prima era stato eliminato Giucas Casella che ha poi fatto l’entrata trionfale nello studio del GF Vip.





Poi il terzo televoto flash del GF Vip ha fatto trionfare ancora Jessica con il 73% (Delia 27%). A questo punto, Alfonso ha aperto un’altra sfida tra i tre super finalisti rimasti in gioco. Il regolamento ha previsto: eliminato il meno votato, gli altri due in corsa verso la vittoria. Poco dopo è stato eliminato Barù con il 9%.

Prima di scoprire il vincitore, Jessica e Davide, hanno avuto modo di ripercorrere la loro esperienza, con un emozionante video dei best moments. Poco più tardi l’annuncio: questa edizione del GF Vip la vince Jessica Selassié. Poco dopo il padrone di casa dirà: “Dentro ognuno di noi c’è una piccola Jessica. Molte persone si sono rispecchiate in lei”. Applausi senza fine per questa ragazza che sembrava non avere speranze e invece… eccola qua!