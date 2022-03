“Siamo qui per i soldi”. GF Vip, il retroscena che cambia ogni cosa: le telecamere hanno ripreso tutto

GF Vip, lo scontro acceso a pochi giorni dalla serata finale. Un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano, ma anche per i concorrenti della casa di Cinecittà che dopo tanti mesi di convivenza ‘forzata’ avranno modo di conoscere il nome del vincitore della sesta edizione del reality show più gettonato di sempre. Ma nel frattempo, sempre bene mantenere la tensione alle stelle. Ecco cosa è successo dopo le parole delle sorelle Selassiè.

Un percorso senza alcun dubbio interessante per Jessica e Lulù. Da tre sono rimaste in due della famiglia e la vittoria sarebbe molto importante. Infatti senza girare troppo intorno alla questione, le sorelle hanno spiegato che il premio salverebbe una situazione economica difficile: “Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi”.

Jessica poi ha proseguito il suo intervento nel corso dell’ultima messa in onda del programma: “Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente”. Parole che sembrano aver infastidito Manila Nazzaro. La gieffina ha commentato le affermazioni con Miriana Trevisan.





“Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta”, si apprende su Biccy.it. E ancora: “Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’”.

“Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti’”, conclude.