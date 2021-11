Momento nero per le sorelle Selassié. Lulù, Clarissa e Jessica avrebbero infatti ricevuto un trattamento poco piacevole e da qualcuno di inaspettato. In rete però tutti hanno sentito quella voce e si sono letteralmente imbufaliti. Sono arrivate a decina i messaggi in favore delle principesse etiopi e chissà se la produzione del ‘GF Vip 6’ non sarà costretta a intervenire nelle prossime ore. Anche solo per fornire qualche chiarimento in merito. Così come potrebbe anche parlarne Alfonso Signorini nella serata del 29 novembre.

Prima di dirvi nel dettaglio quello che è successo alle sorelle Selassié, Manuel Bortuzzo non sembrerebbe avere una bella opinione della principessa Lulù visto che, chiacchierando con Aldo Montano e Davide Silvestri della visione della Turandot poi messa in scena dai vipponi ha rivelato loro una confidenza fatta proprio da Lulù Selassié. “Lulù a me ha detto: ‘Ma si vedeva che dormivo?’ Katia quando l’ha vista ha fatto una faccia. Dai. Che schifo”. Dunque, periodo da dimenticare per tutte e tre.

Mentre si trovavano tutti a cena, le tre sorelle Selassié in compagnia di Sophie Codegoni erano intente nella preparazione dei piatti da portare poi a tavola. Ne hanno quindi approfittato Alex Belli e Soleil Sorge, che hanno cominciato a parlare non bene di Lulù, Clarissa e Jessica. L’attore ha affermato, rivolgendosi alla coinquilina: “Ormai si chiudono sempre in confessionale e non sono nemmeno chiamate dagli autori. Si presentano praticamente da sole”. E poi Soleil ha aggiunto un particolare.





Dunque, a quel punto si è intromessa sull’argomento riguardante le sorelle Selassié la vippona Solei: “L’altro giorno ho visto Clarissa con un foglio pieno di scritte”. Ed ecco che si è poi ascoltata una voce fuori dal campo, proveniente dunque da un autore del ‘GF Vip 6’, che ha detto: “Ehhh”. E in molti hanno accusato la persona in questione di aver deriso Lulù, Clarissa e Jessica. Il popolo della rete si è schierato dalla parte delle tre sorelle e ha iniziato a usare parole dure nei confronti della trasmissione.

Dopo aver sentito quella parola di presunta derisione contro le sorelle Selassié e aver assistito alle risate degli altri vipponi, alcuni utenti hanno commentato: “Scusate, quindi abbiamo ragione che il Grande Fratello Vip è complice di questo accanimento”, “Questa cosa è imbarazzante”, “Una scena squallida”, “Le tre sorelle Selassié meritano sicuramente maggiore rispetto”.